للحصول على أسنان صحية.. 5 أطعمة يجب تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن تلعب الأطعمة دورا حيويا في تعزيز صحة الأسنان، حيث يواجه جزء كبير من الناس تحديات مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وتوفر بعض الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساهم في الحصول على أسنان قوية ولثة صحية، بحسب صحيفة indianexpress.

الخضار الورقية

جميع الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والخضروات الجذرية مثل الجزر والكرفس غنية جدًا بحمض الفوليك – وهو نوع من فيتامين ب الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.

التفاح

التفاح مصدر حيوي للألياف والماء الذي يحفز إنتاج اللعاب، علاوة على ذلك، فإن السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح تساعد في تحييد الأحماض الضارة في الفم.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق والجوز مليئة بالمغذيات الدقيقة، يحتوي اللوز على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل خطر التسوس وزيادة إنتاج اللعاب للوقاية بشكل أفضل من أمراض اللثة.

المأكولات البحرية

المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل التهاب اللثة وتسريع عملية الشفاء.

البقوليات

البقوليات هي قوى غذائية حقيقية، الحمص، والشانا السوداء، وما إلى ذلك غنية جدًا بحمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والحديد - ما يساعد في تقوية المينا وتقليل فرص تسوس الأسنان .