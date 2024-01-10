عادة اعترض عليها هشام جمال قبل خطوبته على ليلى زاهر.. «بتاكل كبّة نية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من المشاركة في عمل فني مرورا بعلاقة صداقة وطيدة نهايةً بالارتباط الرسمي، سارت علاقة هشام جمال والفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، التي فاجأت متابعيها خلال الساعات الماضية بخطبتها على الأخير عقب تصريحات طويلة من الطرفين بإن علاقتهما لا تتجاوز الأخوة والصداقة.

اللقاء الأول بين الثنائي

وكشفت ليلى زاهر أول انطباع ولقاء بينهما والذي كان في أول اجتماع لمسلسل «في بيتنا روبوت»: «كنت عارفاه من فرقة بوي باند وشوفته في مسلسل لهفة، لكن في الاجتماع ده كان اللقاء الأول، كان لذيذ ومثقف اوي وفاهم» ليرد الأخير: «أنا برضو معرفتي بيها من فيلم عمر وسلمى، ولما شوفتها لقيتها كانت غلبانة وكيوت»

أمور مشتركة جمعت بين الثنائي

العديد من الأمور المشتركة والبارزة جمعت بين ليلى زاهر، وهشام جمال، كشفوا عنها من قبل تحديدًا في واحد من مقابلات «السوشيال ميديا» قبل عام من الآن، إذ كشف «هشام» أن هناك عدة أمور مشتركة تجمع بينه وبين ليلى، على رأسها الموسيقى الواحدة التي يشتركان فيها وبعض الأكلات، والكثير من الأماكن التي تجمعهم.

أمر اعترض عليه هشام جمال قبل خطوبته من ليلى زاهر

وتطرق هشام جمال إلى الأمور التي تختلف في ليلى زاهر عن شخصيته وطباعه، إذ وصفها بالـ«متوترة»، بينما أكد أنها تفضل أكلة «الكبة النية» وهي وجبة لحمة نيئة: «جربتها عشان خاطرها مرة وعمري ما أعملها تاني».

واحتفلت ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، بخطبتها على الفنان الشاب هشام جمال، معلقة على صورة الخطبة: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».