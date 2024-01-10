أشبه بفيلم رعب.. صياد ينتشل مخلوقا غريبا من البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نجح صياد في انتشال مخلوق غريب من البحر، قبالة ساحل نيو ساوث ويلز بأستراليا، في مشهد أشبه بفيلم رعب.

ووفقا لصحيفة mirror البريطانية، فإن صياد نجح في انتشال مخلوق غامض يبلغ طوله تسعة أقدام وأسنانه حادة.

"وحش البحر" ترك الناس في حيرة من أمرهم بشأن نوع هذا المخلوق.

وشارك الصياد جيسون مويس، صور المخلوق على فيسبوك، وبينما اعترف بأنه لا يعرف ما هو، يعتقد أنه يمكن أن يكون ثعبان البحر.

وينشر جايسون قصص صيد مع صور لبعض المخلوقات غير العادية الممزوجة بأخرى أكثر شهرة.

وكتب عن أحدث مخلوق غامض: "ألق نظرة على ثعبان البحر الضخم الذي تم اصطياده في بيتواتر نيو ساوث ويلز، لم أر شيئًا مثله من قبل، إنه ليس ثعبان البحر بايك أو ثعبان البحر الفضي، تبدو الأسنان وكأنها نوع من ثعبان البحر موري، لكن الوجه كان حادًا للغاية، كان طوله حوالي 9 أقدام. مثير للاهتمام".

كما وصفه بأنه يمتلك "عيونًا مذهلة وفمًا غائرًا وأسنانًا مثل المسامير الملتوية"، قائلا: "إنه مخلوق جديد بالنسبة لي وأنا أصطاد السمك منذ 50 عامًا".

وعثر على المخلوق في مصب نهر بيتواتر في جنوب شرق أستراليا، وفي واحدة من مجموعة الصور التي شاركها جايسون للصيد، يمكن رؤية الوحش ممدودًا على جانب القارب.

صور هذا المخلوق غير العادي انتشرت على نطاق واسع مع مئات التعليقات حول هويته، بسبب مظهره المخيف.

وقالت سيدة تدعى إيل ماكفيرجسون: "هذا فيلم رعب"، بينما أضاف كولن طومسون: "إنه يبدو شريرًا".

وقدم العديد من الأشخاص تخمينات حول نوع الأسماك التي ينتمي إليها الوحش، بما في ذلك ثعبان البحر، وموراي طويل الذيل، وموراي الأخضر.

ويبدو أن غالبية التعليقات تتفق مع جيسون على أنه نوع من ثعبان البحر.

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