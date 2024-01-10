فتاة تصطحب شقيقتها الرضيعة للسوبر ماركت وتعود بدونها.. لن تصدق ماذا حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، تروي فتاة بالغة لحظات الرعب التي عاشتها بعد ذهابها إلى السوبر ماركت مصطحبةً شقيقتها التي تبلغ من العمر شهر، ولكنها فوجئت بعودتها إلى المنزل من غيرها، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة «mirror» البريطانية.

وبعد مرور 20 دقيقة من عودتها إلى المنزل، وتفريغ ما اشترته، رأت صورة طفل بالصدفة فتذكرت أن شقيقتها غير موجودة في المنزل، ما جعلها في حالة من الذعر لا تعرف كيف تتصرف.

استجمعت الفتاة البالغة قواها، وتواصلت مع السوبر ماركت عبر الهاتف، لتكتشف أن الطفلة الصغيرة لا تزال في عربتها بممر الخبز، ولم يلاحظ أحد أنها تُركت بمفردها إلا من خلال الاتصال بهم.

الفتاة ذهبت مسرعة إلى المتجر مرة أخرى، مشيرة إلى أن إحساس الذنب يسيطر عليها لأنها تركت شقيقتها بمفردها نحو ساعة.