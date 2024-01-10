تناول ثمرتين من البرتقال يحميك من الذهاب إلى طبيب القلب.. هذا ما يفعله بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البرتقال من الفواكه الشتوية التي يحرص على تناولها الكثيرون، نظرًا لمذاقها اللذيذ ولاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة، كما أنها لها تأثيرات مذهلة على صحة القلب، وفقًا لما ذكره موقع «webmd».

البرتقال يخفض مستويات ضغط الدم المرتفع

يعد البرتقال غنيًا بالبوتاسيوم المفيد جدًا في تنظيم ضربات القلب وتحسين وظيفة العضلات، كما يُسهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، لذا يعد علاجا طبيعيا فعالا في المنزل للحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط مزمن ولكن يجب الحرص على أن يكون تحت إشراف الطبيب.

ويحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يقلل من مستويات التوتر ويحارب هرمون الكورتيزول المرتفع الذي يؤثر سلبًا على صحة القلب، وبالتالي يقي من الأزمات القلبية ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

يقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

ووجود الألياف في البرتقال يحافظ على مستويات السكر في الدم معتدلة، كما يقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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