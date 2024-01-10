تحمي من السرطان وأمراض القلب والسكري.. مادة غذائية تخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بذور الكتان تحتوي على كمية جيدة من البروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والحفاظ على وزن صحي.

وذكر موقع «هيلث لاين» الطبي أبرز 8 فوائد صحية لبذور الكتان كالآتي:

1. محملة بالمواد المغذية:

تعد بذور الكتان مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والثيامين والنحاس.

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية:

بذور الكتان تحمي من السرطان

بذور الكتان غنية بـALA، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تقدم فوائد عديدة لصحة القلب.

3. الحماية من السرطان:

تحتوي هذه البذور على عناصر مغذية تسمى «القشور» والتي قد تساعد في تقليل نمو السرطان.

4. الألياف:

مع وجود الكثير من الألياف الموجودة في كل بذرة صغيرة، قد تساعد بذور الكتان على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

5. خفض مستويات الكوليسترول:

قد يساعد المحتوى العالي من الألياف في بذور الكتان على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

خفض ضغط الدم وضبط مستوى السكر

6. خفض ضغط الدم:

قد تكون بذور الكتان مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنها قد تساعد في خفض علامة صحة القلب.

7. استقرار مستويات السكر في الدم:

بذور الكتان قد تخفض نسبة السكر في الدم بسبب محتواها من الألياف القابلة للذوبان، وبالتالي فهي إضافة مفيدة لنظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني.

8. إدارة الوزن:

قد تساعدك بذور الكتان على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يدعم إدارة الوزن.د

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