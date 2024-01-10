بعد إصابة مذيعة بسرطان خطير.. احذر هذه الأعراض وأذهب للطبيب فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت مذيعة محطة CNN سارة سيدنر خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

وقالت: "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبهم، وما عليك سوى عدهم على أصابعك، إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل، أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".

وتابعت: "لم أمرض يوماً ولا أدخن ونادرا ما أتناول الكحول، وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي، مع ذلك، أصيبت بهذا السرطان والآن أنا في المرحلة الثالثة".

وأوضحت سارة أنها في الشهر الثاني من العلاج الكيميائي وستخضع أيضا للعلاج الإشعاعي واستئصال الثديين.

وأوصت البالغة من العمر 51 عاما السيدات بضرورة الحرص على إجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية والفحوصات الذاتية بشكل منتظم، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر.

واستكملت: "أوجه شكري لمرض السرطان لأنه سمح لي بتقدير الحياة، وقالت: "هذا المرض لم أتوقع أن يحدث لي، وجعلني أعشق الحياة بجنون ووجودي على قيدها أصبح له طعم مختلف"، وفقا لموقع "indiatoday".

أسباب سرطان الثدي:

يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية، وتنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكل كتلة أو ورمًا، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

وقد تنتشر الخلايا من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك.

ويبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب (السرطان اللبني العنيف).

ويمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات (السرطان الفصيصي الغزوي)، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.

الأعراض:

كتلة في الثدي تختلف عن الأنسجة المحيطة.

تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

تغيُّرًا في الجلد الموجود على الثدي.

الحلمة المقلوبة حديثة الظهور.

تقشُّرًا في المنطقة المحيط بالحلمة أو جلد الثدي.

احمرار جلد الثدي.

الفئات الأكثر عرضة:

-تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وفقا لموقع "boldsk y".

-الطفرات الجينية.

-العمر.

-أنسجة الثدي الكثيفة.

-التعرض للإشعاع.

-مرضى السمنة.

مدمني الكحول.

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