علامة في الظهر تكشف نقص فيتامين د.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين د هو فيتامين حيوي لصحة الجسم، ويؤدي دور مهم في العديد من الوظائف، مثل: امتصاص الكالسيوم ونمو العظام وصحة المناعة.

في بعض الحالات، يكون من الصعب اكتشاف انخفاض مستوياته، حيث لا تظهر أي أعراض، ومع ذلك، هناك علامة صامتة في الظهر تشير إلى وجود مشكلة، وهي آلام الظهر غير المبررة.

وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن آلام الظهر غير المبررة لأكثر من 6 أسابيع علامة على وجود مشكلة أساسية، مثل نقص فيتامين د.

وأجرى الباحثون دراسة رصدية على أكثر من 9000 امرأة مسنة لتقييم العلاقة بين مستويات فيتامين د وآلام الظهر.

وأشاروا إلى أن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د كانوا أكثر عرضة بمقدار الضعف للإصابة بآلام الظهر، بما في ذلك آلام الظهر الشديدة، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات في الدم في المعدل الطبيعي.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "تحسين مستويات فيتامين د يساعد في تخفيف آلام الظهر".

وتابعت: "لذا، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د، فهناك طرق عديدة لزيادة مستوياته، مثل: التعرض لأشعة الشمس، وتناول المكملات الغذائية، أو الأطعمة الغنية بفيتامين كالأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد".

وأضافت: "الإفراط في تناول فيتامين د يؤدي إلى مخاطر صحية، مثل فرط كالسيوم الدم، وهو حالة خطيرة تسبب العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك حصوات الكلى وضعف العظام وارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب".

تشير هيئة الخدمات الصحية إلى أن 10 جرام يوميًا من مكملات فيتامين د هي الجرعة الموصى بها لمعظم الأشخاص.

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