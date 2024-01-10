مذيعة أمريكية تبكي بحرقة وتحذر السيدات.. ماذا فعل بها سرطان الثدي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح حزينة المذيعة الأمريكية سارة سيدنر، على غير عاداتها حاملة إلى جمهورها أخبارا مؤلمة، بشأن حالتها الصحية، بعدما اكتشفت إصابتها بمرض السرطان الخبيث في مرحلة متأخرة.

ولم تستطع المذيعة في شبكة «سي إن إن»، البالغة من العمر 51 عامًا، التحكم في دموعها، بينما تتحدث إلى متابعيها بشأن إصابتها بالسرطان، والأصعب أن حالتها الصحية متأخرة، إذ أوضحت أنها في المرحلة الثالثة من سرطان الثدي، طالبة من الجميع الدعاء لها.

إصابة مذيعة أمريكية بسرطان الثدي

ودعت «سارة» جميع السيدات حول العالم إلى إجراء الفحوصات الطبية للثدي بالأشعة السينية سنوياً، حتى لا تتعرض حياتهن للخطر.

وعلى الرغم من أن «سيدنر» كانت طوال حياتها تحافظ على صحتها، إذ لم تكن تدخن السجائر أو تفرط في تناول الكحوليات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لدى عائلتها تاريخ مرضي مع السرطان، إلا أنه قدر لها الإصابة به، بحسب ما ذكرته عبر مقطع فيديو نشر على تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أعراض سرطان الثدي

وبعد إعلان سارة سيدنر، إصابتها بالمرض الخبيث، نسستعرض أهم أعراض الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، بحسب ما نشرته وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

1- وجود كتلة أو سماكة في منطقة الثدي.

2- ظهور تغييرات بحجم الثدي أو شكله.

3- تجد المرأة تغير في شكل أو لون الحلمة.

4- إفرازات من الحلمة بشكل غريب.

5- تعرض منطقة الثدي إلى إحمرار.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

1- الاهتمام بأعراض سرطان الثدي وعدم تجاهلها.

2- اكتشاف الأمراض في المراحل الأولى، يساعد على وجود فرص أكبر في الشفاء منه، مع توافر أكثر من طريقة للعلاج.

3- الاهتمام بتناول أطعمة صحية مع اتباع نظام غذائي متكامل.