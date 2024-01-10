«ديه مجرد عيش» VS «غيرتي المقادير».. تنافس بين شيفين بسبب وصفة يثير الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحولت وصفة «طاقية السلطان» إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخلاف بين الشيفين نادية السيد وآلاء الجبالي، على أصل الوصفة وطريقة إعدادها، خاصة بعد تحقيق الفيديو الأصلي للوصفة 7 ملايين مشاهدة على «فيسبوك» فقط، ليقسم الجمهور بين فريق مؤيد وآخر معارض.

وأعدت الشيف نادية السيد، وصفة بريوش الشيكولاتة بشكل جديد، وأطلقت عليها اسم «طاقية السلطان»، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصول المشاهدات فيها إلى ما يقرب من 7 ملايين، ما جعل عدد كبير من الشيفات يقدمون الوصفة ذاتها، منهم الشيف آلاء الجبالي، التي أعدت الوصفة نفسها بمقادير مختلفة، وقالت إنها ليست فطائر بل مجرد خبز بشكل مختلف، ما أدى إلى حدوث حالة من الجدل مع نادية السيد.

تعليق الشيف آلاء الجبالي على وصفة «طاقية السلطان»

علقت آلاء الجبالي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بأنها لم تر وصفة الشيف نادية السيد، وإنما جاءت بها من شيف عالمي، بمقادير خاصة بها، لترد عليها «نادية»: «من حقك تغيري في الوصفه عادي، لكن أول مرة في حياتي أشوف حد غير المقادير في وصفة، وفي الآخر قال عليها وحشة وزي العيش».