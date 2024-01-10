هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من أرجل الفراخ.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أرجل الدجاج تعد مصدرا جيدا للبروتين

والكولاجين والكالسيوم والحديد، والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

وتناول طبق من أرجل الدجاج يوميا يمكن أن يكون له العديد من العديد من الآثار الصحية سواء بالإيجاب أو بالسلب، وهذا ما يوضحه الدكتور أسامة صلاح.

فوائد تناول أرجل الدجاج

ويقول الدكتور أسامة صلاح في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، إن أرجل الدجاج يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد كما يلي:

إنقاص الوزن:

تناول أرجل الفراج يساعد على إنقاص الوزن، لأنها غنية بالكولاجين، الذي يساعد على امتصاص الدهون من الجسم.

تقلل من ألم المفاصل

كما أن تناول أرجل الفراج يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الروماتيزمية، لأنها تحتوي على الحديد والكالسيوم، بما في ذلك تحسين العظام والعضلات، وقوة الأسنان.

تحسين وظائف الجهاز الهضمي

نظرا لسهولة بلعها فهي سهلة الهضم ولا تضر الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ على صحة الأظافر من التلف لأنها غنية بالكولاجين، وكذلك البشرة، وتجدد الخلايا التالفة وتساعد على التئام الجروح بسهولة.

وواصل أن أرجل الدجاج تحسن من صحة المناعة، لأنها غنية بالبروتين، وفيتامين ب 12، الذي يساعد على زيادة الطاقة بالجسم.

أضرار تناول أرجل الفراخ

وواصل أنه يجب الحرص على ضرورة اختيار الأرجل النظيفة قبل الطهي، لأنها يمكن أن تسبب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، وهي بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

وتتمثل أعراضها في ما يلي:

التهاب المسالك البولية.

المغص الشديد.

الإسهال.

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