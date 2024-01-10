جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور جديدة شاركت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأطلت ياسمين مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، إضافة إلى، ساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

ودائما ما تحرص ياسمين دائما على تنوع إطلالتها ما بين الفساتين السواريه القصيرة والطويلة والكاجوال.