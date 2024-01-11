4 وصفات سحرية للتخلص من تشقاقات القدمين في الشتاء.. هترجع أكثر نعومة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تواجه كثير من السيدات خلال فصل الشتاء، مشكلة تشقق القدمين، بسبب استخدام المياه الدافئة طيلة الووقت في غسلهما، خاصة عند الوضوء لأداء الصلاة، ومع الوقت تصاب كعوب الرجل بالتشققات المزعجة، التي تسبب الألم تارة والإزعاج من مظهرها تارة أخرى، لذا نستعرض طرق سريعة وفعالة تساعد على التخلص من التشقق وتنعم أسفل القدم وتجعلها نظيفة.

طرق للتخلص من تشقق القدمين

1- البداية بتقشير القدمين:

التقشير من أسرع طرق إزالة التشقق من القدم، من خلال بعض الخطوات البسيطة، مثل:

- ترك القدمين في الماء الفاتر والصابون لمدة ثلث ساعة.

- الحرص على استخدام الحجر، من أجل إزالة الجلد الميت، ثم تجفف القدمين بقماشة ناعمة.

2- استخدام العسل الأبيض:

العسل من الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للالتهابات، كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

مكونات في مطبخك تقضي على تشقق القدمين

3- استخدام زيت الزيتون:

زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تحتوي على كثير من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه يدخل في علاج القدمين من التشقٌق، إذ يمكن تديلك الرجلين به لمدة 60 دقيقة فقط، ثم غسلها بماء فاتر، مع ضرورة اتباع تلك الطريقة بشكل مستمر.

4- استخدام الملح والليمون:

بمكونات بسيطة ومتوافرة في المطبخ، يمكن أن تساعد في التخلص من تشقق القدمين، وتحولها إلى لامعة وناعمة، استخدام مزيج الملح مع عصير الليمون أو قشوره، ومعلقة من الملح، وملعقة من معجون الأسنان، وملعقة من زيت الزيتون، ثم مزج الخليط جيدا ووضعه على القدم، وبعد ذلك غسلها بالماء البارد.