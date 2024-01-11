مفاجأة.. هذا أفضل وقت لتناول الفاكهة للحصول على فوائد غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتاد الكثيرون على تناول الفواكه بعد الأكل مباشرة بغرض التحلية، لكن هل تعرف ما الوقت المناسب للاستمتاع بالفاكهة لحصد فوائدها؟.

والفواكه تتميز باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، كما أنها أحد أفضل المواد المضادة للأكسدة التي يحتاجها الجسم لتقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على مكافحة البكتيريا والفيروسات والجراثيم، ومن ثم الوقاية من الأمراض المعدية.

تناول الفاكهة قبل الوجبات

وبحسب موقع «ndtv»، فإن أفضل وقت لتناول الفاكهة على مدار اليوم لحصد فوائدها، هو قبل الوجبات.

ولضمان الاستفادة من العناصر الغذائية المتوفرة بها، يجب تناول الفاكهة قبل الوجبات، بينما تناولها بعد ذلك قد يسبب مشكلات صحية دون أن ندري، مثل اضطراب نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن ومشكلات في الهضم، حال الإفراط فيها.

ويُفضل تناول الفاكهة قبل الوجبة بمدة تصل إلى الثلاثين دقيقة كاملة من أجل الاستفادة الكاملة.

ماذا يحدث حال تناول الفاكهة مع الوجبات؟

تناول الفاكهة مع الوجبات يبطئ عملية الهضم، مسببا مشكلات مثل الحموضة، والألم في الجهاز الهضمي، بسبب الألياف الموجودة بها.

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