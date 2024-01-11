على طريقة هشام جمال وليلى زاهر.. 5 علامات على إن الـ"بيست فريند" عريسك الجاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

إيمان عبد الله تقول، الحب هو أجمل مشاعر الإنسان، وهو الذي يدفعه إلى السعادة والإنجازات والزواج هو تعبير عن الحب، وهو خطوة مهمة في حياة الإنسان.

ولكن كيف يمكننا أن نعرف الشخص الذي نريد أن نتزوجه؟ ما هي الصفات التي يجب أن نبحث عنها في شريك حياتنا؟

التخاطر الفِكْري

وأضاف الإستشارية النفسية لمصراوي، بتكملوا بعض الجمل، تفهْموا نفس النظرات، وتعرفوا إيه اللي مزعج التاني من أول مرة لما تحكي له حاجة تحس إنه عايشها معاكِ من نفس اللحظة.

الغيرة المقنونة

لما تشوفي نفسكِ بتغيري لما بيقضي وقت كتير مع حد تاني، أو لما يطلع يطوّل في المكالمات، دي مش علامة وحشة بالضرورة، بالعكس دي بتشير إنه بيحتفظ بمساحتكِ خاصة عنده ومش عايز حد ياخد مكانكِ.

السند في الضيق

أول حد يخطر على بالكِ لما تواجهي أي مشكلة، الشخص الوحيد اللي تقدرِ تفضفضي له من غير خوف من الأحكام أو النصايح المَصَنَّعَة هو اللي هيطبطِ لكِ على كتِفك ويقولكِ "هتعدي"، حتى لو هو نفسِه مش عارف الحل.

السعادة من إنجازاتكِ

لما يفرح لنجاحكِ أكتر من نفسك، ويبقى أكبر مشجع لكي في كل خطوة بتاخديها لما تشوفي عيونه بتلمع لما تتكلمي عن حاجة حققتيها هتحسي بسعادة مضاعفة.

الونس في الصمت

تقدرِ تسكتوا مع بعض لساعات من غير ما تحسوا بالحرج، بس مجرد وجوده جنبك كفاية الونس الحقيقي بييجي مع الشخص اللي تستمتعي بالصمت معاه زيّ ما تستمتعي بالكلام.

العلامات دي مش قَطْعية بس هي بتبَوّح إن "البيست فريند" ممكن يكون نصيبكِ، والقرار النهائي في الآخر بيرجعلكِ انتِ خُدي وقتكِ اسألي قلبكِ كويس وانتِ هتوصلي للإجابة صح