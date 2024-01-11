بعد خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.. هل اختيار شريك حياة أكبر سنا له مميزات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الأخيرة، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي الكثير من الصور لخطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان الشاب جمال هشام، كأحد أصغر ثنائي في الوسط الفني.

خطوبة ليلى زاهر وجمال هشام

وعلق الكثير من رواد السوشيال ميديا، وذكر معظمهم أن خطبتهما كان أمرًا متوقعًا، خاصة بعد مشاركتهما في العمل الدرامي «في بيتنا روبوت»، بالإضافة إلى الكثير من اللقاءات التلفزيونية معا.

ولفت نظر الجميع بعد خطبة ليلى وجمال، أنه يكبرها بعدة أعوام، إذ تبلغ ليلى من العمر 20 عاما، بينما يبلغ جمال 31 عاما، وتستعرض «هن» في السطور التالية، أهم مميزات اختيار البنت لشريك حياتها الأكبر منها سنا، وما أبزر العيوب التي يمكن أن تواجهها.

ما هي مميزات الزواج من شرك حياة أكبر سنا؟

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور إيناس علي استشاري الصحية النفسية، أن اختيار شريك الحياة ليس فقط على أساس السن، وإنما هناك عدة معايير أولية منها، أن يكون لديه القدرة على تحمل المسؤلية، طريقة تعامله مع عائلته وأن يكون بار بوالدته ووالده، ولديه أخلاق مناسبة وأفكار متقاربة معها، فضلا عن تمسكه بقيمه ومبادئه، موضحة أنه لا يوجد مانع من أن تختار البنت شابا أكبر منها بعشر سنوات أو 15، لطالما كان هناك احترام وحب متبادل بينهما.

1- يستطيع أن يحتويها ويعامله كأنها ابنته.

2- يشعرها بالأمان والسند.

3- شخصيته أكثر علاقنية ونضوج.

4- قدرته على حل المشكلات وامتصاص الغضب رغبة في استكمال العلاقة.

أبرز التحديات عند اختيار شريك حياة أكبر سنًا

كما أشارت استشاري الصحة النفسية، في حديثها لـ«هن»، أنه قد يكون هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تنتج عن اختيار البنت لزوجها المستقبلي الأكبر سنا، في حالة إذا كانت أفكارهما متباعدة ولديهما وجهات نظر مختلفة طوال الوقت، وعلى الفتاة ألا تنجذب إلى المال أو الوظيفة بقدر ما يفضل الاهتمام بالشخصية التي ستقضي معها حياتها في المستقبل.