دراسة تكشف عن أمل جديد في علاج مرض باركنسون

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض باركنسون هو مرض تنكسي عصبي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويتميز المرض بأعراض مثل الرعاش، وبطء الحركة، وتصلب العضلات، واضطرابات التوازن. ولا يوجد علاج حاليًا لمرض باركنسون، ولكن هناك أدوية تساعد في تخفيف الأعراض.

ووفقًا لما جاء في صحيفة تايمز أوف إنديا، ربما بات الكشف المبكر عن مرض باركنسون، قاب قوسين أو أدنى، بفضل الأبحاث التي أجراها معهد ويس للهندسة المستوحاة بيولوجياً بجامعة هارفارد ومستشفى بريجهام.

وكشفت الأبحاث عن منصة فحص جزيئية قادرة على تحديد وقياس ألياف “ألفا سينوكلين” الخطيرة المسؤولة عن مرض باركنسون وغيره من أمراض التنكس العصبي ذات الصلة.

كما طور الباحثون أداة فحص جزيئية، تعمل عن طريق فصل الألياف الفردية إلى حجرات دقيقة مصممة هندسياً، مما يسمح لها بالنمو بشكل يمكن من خلاله اكتشافها بسهولة. ويمكن لهذه التقنية أن تحول ألياف “ألفا سينوكلين”، إلى علامة حيوية مهمة للتعرف المبكر على الأمراض التنكسية العصبية.

وعلى الرغم من أن العلماء يركزون في الوقت الحالي على دراسة عينات من أنسجة المخ، إلا أنهم يأملون في أن يصبحوا قادرين على العثور على ألياف “ألفا سينوكلين” في الدم والسوائل البيولوجية الأخرى، لكي يكون الكشف المبكر عن المرض أكثر سهولة.

وقد أثبت الاختبار الذي أجراه العلماء، فعالية الأداة في العثور على ألياف “ألفا سينوكلين”، وقياس كمياتها، مما يفتح الباب أمام إيجاد طرق علاج جديدة للأمراض التنكسية العصبية.

يذكر أن أن النتائج الأولية مشجعة، إلا أن الباحثين يدركون أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ويقومون حالياً بتحسين أداء الأداة، لتحقيق نتائج أكثر دقة.