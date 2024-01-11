حقيقة تنبؤ كارتون «سيمبسون» بتورط ستيفن هوكينج في قضية إبستين.. ما علاقة الطفلة ليزا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وثائق صادمة ورطت العديد من الأسامي الكبيرة بين رؤساء وعلماء وشخصيات عامة ورجال أعمال، في فضيحة قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، التي عادت مجددًا تحت الأضواء، على الرغم من وفاته.

قضية شهيرة اتهم فيها جيفري إبستين بالاتجار بالبشر، بل واستغلال القاصرات، كان تم الكشف عنها في عام 2005، بعدما قررت امرأة الاتصال بالشرطة، تكشف عن أن ابنة زوجها التي لم تكمل 14 عامًا، تعرضت لاعتداء داخل إحدى المنازل الضخمة، مُحررة محضرا بتفاصيل الواقعة، ليكون البلاغ هو أول الخيط لكشف الجرائم، وفقًا لشبكة «Fox News» التلفزيونية الأمريكية.

أسماء كبيرة تضمنتها قائمة الأشخاص المتورطين في زيارة جزيرة إبستين كان على رأسهم أوبرا وينفري، جورج لوكاس، مارفن مينسكي، آلان ديرشوفيتز، مايكل جاكسون، ديفيد كوبرفيلد، جان لوك برونيل، ليزلي ويكسنر، توم بريتزكر، بيل ريتشاردسون، والعالم الفزيائي الشهير ستيفن هوكينج الذي أثار وجوده صدمة كبيرة خاصة وإنه كان يلازم المقعد المتحرك.

حقيقة تنبؤ كارتون عائلة سيمبسون بتورط ستيفن هوكينج بالجزيرة

وخلال الجدل الكبير الذي أثاره تورط اسم البروفيسور ستيفن هوكينج، مع شخصيات الجزيرة، ذهب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك مقطع فيديو من المسلسل الكرتوني الأمريكي عائلة سيمبسون The Simpsons، تنبأ منذ سنوات بذهاب «هوكينج» إلى الجزيرة مصطحبًا طفلة معه.

هل تنبأ كارتون عائلة سيمبسون بتورط ستيفن هوكينج بالجزيرة؟

وبالبحث عن الحلقة الشهيرة التي ظهر فيها ستيفن هوكينغ، فإن المقطع المتداول يعود إلى الحلقة المعروضة عام 1990، باسم «لقد أنقذوا دماغ ليزا»، والتي ظهر فيها ستيفن، وهو يبتكر طريقة يطير بها بعيدًا بكرسيه المتحرك.

وأظهرت الحلقة، رحلة هوكينغ إلى مدينة «سبرينغفيلد» من أجل تجربة يوتوبيا مجتمعية، يقودها مجموعة من المواطنين يعتبرون أنفسهم الأكثر ذكاء، ومن بينهم فتاة تُدعى ليزا، ليظهر «هوكينغ» وهو غير راضِ عنها بعد حدوث فوضى واشتباك انتهت بأنه ينقذ «ليزا» بعدما طار بكرسيه وأخذها إلى مكان آخر آمن.

الجدير بالذكر أنه في عام 2018، وبعد وفاة عالم الفيزياء نشر منتج المسلسل صورة بعنوان «في ذكرى المحبة لستيفن هوكينغ» تُظهر عالم الفيزياء وهو يطير في الهواء على كرسيه المتحرك.