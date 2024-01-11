مخاطر تناول بعض المكسرات نيئة.. طريقة واحدة تحميك من أضرارها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، يحرص عدد كبير من الأشخاص على اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ويفضلون وضع المكسرات ضمن تلك القائمة، لما لها من فوائد غذائية لا حصر لها، إلا أن دراسات جديدة، أشارت إلى أن بعضها لا ينصح بتناوله نيئة، إنما يجب أن تتعرض للحرارة قبل أكلها.

ونقلت «العربية» عن موقع «Gazeta.Ru»، أن بعض المكسرات مثل اللوز والفول السوداني والكاجو رغم أنها غنية بالفيتامينات، لكن يفضل على تناولها في صورتهما النيئة التي تحتوي على مواد قد تؤدي لاضطرابات في الجهاز الهضمي والحساسية.

أضرار تناول المكسرات نيئة

تقول الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنه يفضل شراء المكسرات من مكان مضمون وتكون نيئة، مع التأكد من عدم انبعاث أي رائحة كريهة توضح أنها فاسدة ولا يصلح تناولها.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هن»، بأن أفضل طريقة لتناول المكسرات، عن طريق تحميصها وليس وضعها على النار بشكل كامل، ويمكن تحميرها في الفرن على ورقة زبدة بدون أي دهون، ما يساعد على التخلص من السموم التي توجد بها.

الكمية المناسبة لتناول المكسرات

تضيف «نهلة»، أنه على الرغم من فوائد المكسرات الكثيرة، إلا أنه لا يفضل الإفراط في تناولها بشكل كبير، وعلى الشخص أن يكتفي بالحصول على 7 حبات كحد أقصى في اليوم.

وتؤكد أنها لا ينصح بوضع المكسرات على درجة حرارة مرتفعة، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، بل يفضل تشويحها على نار هادئة في المنزل، موضحة أنه يمكن استبدال المكسرات مرتفعة الثمن، مثل اللوز والبندق، باللب والفول السوداني والبذور.