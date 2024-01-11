7 فوائد لن تتوقعها للحوم الإبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

لحم الإبل هو أحد أنواع اللحوم الحمراء التي تُستهلك على نطاق واسع في العديد من البلدان حول العالم، خاصةً في الدول العربية لتميزها بطعم لذيذ وفوائد صحية.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لـ"الخليج 365"، إن اللحم الجملي أو لحم الإبل، هو مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة.

البروتين

اللحم الجملي يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، الذي يعد أساسيا لبناء وصيانة الأنسجة في الجسم.

مصدر للفيتامينات والمعادن

يحتوي اللحم الجملي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين B12 والنياسين والفولات، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك.

منخفض بالدهون

يحتوي اللحم الجملي على نسبة منخفضة من الدهون، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاك الدهون.

سهل الهضم

يُعد لحم الجمل سهل الهضم مقارنة ببعض أنواع اللحوم الأخرى، ما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين قد يعانون من مشاكل هضمية.

مناسب لأسلوب حياة صحي

يعتبر لحم الجمل جزءًا من أسلوب حياة صحي، خاصة إذا تم تحضيره بطرق طهي صحية مثل الشواء أو الطهي بالبخار.

يحتوي على أحماض أمينية أساسية

يحتوي لحم الجمل على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية.

مناسب للمصابين بحساسية للحليب

يمكن أن يكون لحم الجمل بديلاً جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية للحليب

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