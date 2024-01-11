ماذا يحدث للسكر والكوليسترول عند تناول القهوة يوميا؟.. "جهزها بإيدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

القهوة هي أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويتناولها الملايين يوميًا، ويُعتقد أنها لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

تأثير القهوة على السكر

سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، يقول إنه بالنسبة للأغلبية لا يبدو أن الكافيين الموجود في القهوة يؤثر بشكل ملحوظ على مستويات السكر في الدم.

وأضاف لـ«الخليج 365» أنه قد يبدو أن تناول نحو 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا يعد آمنًا، وهو ما يعادل نحو 4 أكواب من القهوة.

وتابع أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري قد يكون الكافيين له تأثيرات مختلفة على مستويات السكر في الدم، وفي بعض الحالات قد يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفي حالات أخرى قد يؤدي إلى انخفاضها.

يُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري بمراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب عند تناول القهوة إذا لاحظت أي تغييرات في مستويات السكر في الدم بعد تناول القهوة، فقد ترغب في تقليل كمية القهوة التي تتناولها أو تجنب تناولها تمامًا.

تأثير القهوة على الكوليسترول

قد تساعد القهوة في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وفي إحدى الدراسات وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 10% من أولئك الذين لم يتناولوا القهوة.

وأشار إلى أن تأثير القهوة على الكوليسترول قد يختلف اعتمادًا على طريقة تحضيرها، ويمكن أن تؤدي القهوة المحضرة يدويًا إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار أكثر من القهوة المحضرة في آلة الإسبريسو.

وبشكل عام، يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول.

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