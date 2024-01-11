ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة نيئة؟.. "اوعى تقلد أحمد العوضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكبدة هي أحد أنواع اللحوم الحمراء التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل البروتين والحديد وفيتامين ب 12.

وتناول الكبدة نيئة، على طريقة الفنان أحمد العوضي الذي ظهر يتناولها بتلك الطريقة في أحد البرامج، يكون خطيرًا على الصحة ويمكن أن تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي وأمراض أخرى.

التسمم الغذائي

الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية يقول إن الكبدة النيئة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، والذي يسبب مجموعة من الأعراض، مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن.

وأضاف أنه في بعض الحالات يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الجفاف أو الحُمى الشديدة أو حتى الموت.

الإصابة بالطفيليات

يمكن أن تحتوي الكبدة النيئة على الطفيليات، مثل الدودة الشريطية أو دودة الفاشيولا، حيث تتسبب هذه الطفيليات في مجموعة من الأعراض، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وفي بعض الحالات يمكن أن تتسبب الطفيليات في مضاعفات خطيرة، مثل تلف الكبد أو الجهاز العصبي.

الإصابة بالعدوى البكتيرية

يمكن أن تحتوي الكبدة النيئة على البكتيريا، مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية ويمكن أن تتسبب هذه البكتيريا في مجموعة من الأعراض، مثل الإسهال وآلام البطن والغثيان والقيء.

في بعض الحالات يمكن أن تتسبب البكتيريا في مضاعفات خطيرة، مثل التهابات المسالك البولية أو التهابات الجهاز التنفسي.

نصائح لتجنب أضرار تناول الكبدة نيئة

لتجنب أضرار تناول الكبدة نيئة، يجب اتباع النصائح التالية:

طهي الكبدة جيدًا

يجب طهي الكبدة حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 71 درجة مئوية، وذلك للتأكد من قتل أي بكتيريا أو طفيليات قد تكون موجودة فيها.

شراء الكبدة من مصدر موثوق

يجب شراء الكبدة من مصدر موثوق، مثل محلات السوبر ماركت أو الجزارين المرخصين.

فحص الكبدة قبل الطهي

يجب فحص الكبدة قبل الطهي للتأكد من أنها طازجة وخالية من أي جروح أو كدمات.

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