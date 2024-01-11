قبل ما تشتري.. اعرف الفرق بين الجنيه الذهب البلدي والمغلف المدموغ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شراء السيدات للذهب لا يتوقف على المشغولات فقط بغرض الزينة، إذ تلجأ بعضهن إلى شراء الجنيه الذهب للاستثمار، بسبب نقائه وقيمته التي تتزايد مع الأحداث العالمية، لكن قبل الشراء يجب التفرقة بين أنواع الجنيه الذهب وأشهرها في السوق، وهي: البلدي والمغلف، إذ أن هناك اختلافا بين النوعين يتوقف عليها تحديد الأفضل للاستثمار المربح.

أيهما أفضل الجنيه الذهب البلدي أم المغلف؟

ينصح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، السيدات قبل شراء الجنيه الذهب بشراء النوع المغلف، لأنه الأفضل من حيث الاستثمار والربح، ومضمون من حيث وجود الدمغة وضريبة القيمة المضافة، كما أن عياره معروف: «الجنيه الذهب المغلف أفضل في البيع والشراء، لأنه مدموغ في مصلحة الدمغة وعياره 21 يعني مضمون».

وبالنسبة لشراء الجنيه الذهب البلدي، أوضح «نجيب» في تصريحات لـ«هن»، أن الاستثمار في الجنيه البلدي ليس مضمونًا، لأن عياره غير معروف، وبالتالي قد يسبب خسارة كبيرة عند البيع، مضيفا: «ولما يتباع عياره أقل بيتباع بسعر أقل، لأنه كمان مش مدموغ ولا ليه ضريبة قيمة مضافة، وبيعمل مشكلة كبيرة للبائع، عشان مبيكونش عيارة مظبوط».

ما أفضل أنواع الذهب للاستثمار؟

ما هو أفضل نوع للاستثمار في الذهب؟ سؤال أجاب عنه نجيب، مؤكدًا أن جميع أنواع الذهب لها مكاسب مربحة في النهاية: «أي دهب كويس للاستثمار، سواء جنيهات أو سبائك وأي عيار، لأن الدهب دهب، والمكسب على كله».