بعد تحذير «الأرصاد».. نصائح للأمهات لمواجهة التقلبات الجوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، بسبب التقلبات الجوية المفاجئة، لذا تحذر هيئة الأرصاد الجوية من الخروج من المنزل في توقيتات معينة، يلاحظ خلالها انخفاض شديد في درجات الحرارة.

ونصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه من الخروج في فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة لدى الحوامل والأطفال، مشددة على أنه عند الاضطرار لترك المنزل، يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

نصائح للأمهات لمواجهة هذا الطقس

تشهد الأيام القادمة انخفاض في درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح، لذا فإن هناك بعض النصائح للأمهات لمواجهة هذا الطقس، بحسب «منار»:

- يجب على الأمهات المتابعة اليومية للنشرات الجوية، لمعرفة حالة الطقس، حتى تكون على استعداد لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة عند وجود الشبورة، التي تؤدي إلى ضعف الرؤية خلالها.

- عند هطلول الأمطار يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأكشاك.

- عند انخفاض درجات الحرارة، يجب تناول السوائل أو المشروفات الدافئة والساخنة.

- عدم الخروج من مكان دافيء لبارد.

تأثير التقلبات الجوية على صحة الأمعاء

وقد أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن» تأثير التقلبات الجوية وتغيير الفصول على الصحة، خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة:

- يؤثر التغير في الفصول على صحة الأمعاء.

- تتغير تركيبة البكتيريا الصديقة فى الأمعاء على مدار العام اعتمادًا على الطعام الذي يتم تناوله.

- فى الصيف يؤثر الطقس الحار على كفاءة الجهاز الهضمي ويؤدي إلى فقدان الشهية.

- الإجهاد الحراري شائع فى الجو الحار، ويسبب الجفاف، وفقدان الشهية.

- تؤثر حرارة الجو أيضًا بشكل كبير على توازن مستعمرات البكتيريا الصديقة المعوية التي قد تكون ضرورية لصحة الأمعاء، لأنها تساعد في الحماية من غزو البكتيريا الضارة فى الصيف.