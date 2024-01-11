قاتل صامت ينهي حياة زوجين داخل منزلهما- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تم العثور على زوجين مسنين متوفيين داخل منزلهما بعد أن وصلت درجة حرارة المدفأة الخاص بهما إلى أكثر من اللازم بمقدار أربعة أضعاف.

وعثر على جوان ليتل جون، 84 عاما، وجلينوود فاولر، 82 عاما، متوفيين في منزلهما بمدينة سبارتانبرج، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتم العثور على أي علامات أذى جسدي أو جريمة في الجثث، وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية.

وقال الطبيب الشرعي الأمريكي روستي كليفينغر: "لم نلاحظ حدوث أي علامات للعنف الجسدي في الجثث أو فوضى بمكان الحادث، لذا فإن سبب الوفاة قد يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة المدفأة بنسبة كبيرة".

وأبلغ أحد أفراد الأسرة الشرطة لأنهم لم يروا الزوجين منذ يومين، وتم العثور على جلينوود مستلقيا على السرير عاريا ووجهه للأعلى بينما كانت جوان على كرسي بجانب السرير.

ولم يعثر رجال الشرطة على أي علامات التسمم بأول أكسيد الكربون وقام الأطباء بقياس درجات حرارة أجسامهم بجهاز يصل إلى 106 درجات كحد أقصى، ووجدوهم أعلى من تلك القراءة.

قام ابنهم بزيارة المنزل قبل الحادث بيومين لمساعدة والديهم، الذين كانوا يعانون من مشاكل في الحركة، في إصلاح المدفأة لأنها كان معطلة.

وأضاف: "حاولت إصلاح المدفاة وقمت بتوصيل التيار الكهربائي بها ثم غادرت".

وقال مسؤولو الإطفاء إن درجة الحرارة الداخلية للمنزل عندما وصلوا كانت تتجاوز 120 درجة.

وأضاف: "كانت درجة حرارة المدفأة عالية للغاية، لذا قمنا بإيقافها ثم قياس درجة حرارة المدفأة نفسها ووجدنها أكثر من 1000 درجة ".

وتابع: "تركنا المنزل مفتوحا للخارج لإزالة الرائحة القوية للغاز الطبيعي".

نصائح للتعامل مع القاتل الصامت:

حدد مجدي موسى صليب مدير المركز الإقليمي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سابقا في تصريحه لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح يجب اتباعها عند استخدام المدفأة في المنزل:

-يجب فحص معايير السلامة الخاصة بالمدفأة قبل شرائها واستخدامها.

- قبل التوجه لشراء المدفأة من الأفضل الاستعانة بالفنيين المسؤولين لمعرفة الفرق بين أنواع المدافئ.

- اختيار أفضل الأنواع والبعد عن الأنواع غير الآمنة.

- التأكد من بلد المنشأ ووسائل الأمان المزودة بها المدفأة.

- يجب أن تحتوي المدفأة على أجهزة استشعار مختلفة، تغلق أوتوماتيكيا على الفور في حالة ارتفاع درجة الحرارة وخصوصًا عند وضعها في غرفة النوم.

- من الأفضل التوجه للمتخصصين والفنيين المسؤولين عن تركيبها وتشغيلها قبل وضعها داخل المنزل.

وبعد التأكد من معايير السلامة بالمدفأة، يجب اتباع النقاط التالية عند تشغيل المدفأة:

- فتح جزء من النافذة عند استخدام المدفأة الغاز أو الفحم.

- إجراء فحص سنوي لها وعدم تجاهل التالف منها وإصلاحه.

- المراجعة الدقيقة لتوصيلات الكهرباء والغاز قبل البدء في تشغيلها.

- الابتعاد عن وضعها على السجاد أو الموكيت، واتخاذ مسافة كافية لا تقل عن 50 سم بينها وبين المدفأة والأقمشة والستائر، وعدم وضعها بجوار المفروشات أثناء النوم، لأن ذلك يتسبب في كثير من الحوادث والحرائق داخل المنزل.

- عدم وضعها بجانب مفاتيح الكهرباء الموجودة بالغرفة، وعدم التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال.

- عدم استخدام وصلة كهربائية إطلاقا (مشترك)، وتوصيل سلك المدفأة الأصلي بالكهرباء مباشرة؛ لأن ذوبان التوصيلة سبب رئيسي لأكثر الحوادث والحرائق نظرًا لارتفاع شدة التيار الكهربائي.

- لا يفضل وضع المدفأة في الغرف صغيرة الحجم حتى لا تسبب الأذى.

- عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة؛ لتجنب لمسها.

- ضرورة التهوية المناسبة للمكان الذي توضع به للتخلص من الغازات المنبعثة منها.

- كثرة استعمال المدفأة غير المطابقة للمواصفات، قد يؤدى إلى ذوبانها، ومن ثم حدوث ماس كهربائي وحرائق.

- يجب فصل التيار الكهربائي عند الشعور بنشوب الحريق.

- يجب صيانة المدفأة كل فترة للتأكد من سلامتها.

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