الشكل أم الجوهر؟.. تريند "هل تقبلين الزواج بابو كرش" يثير جدلا على مواقع التواصل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في الساعات القليلة الماضية، تصدر وسم "هل_تقبلين_الزواج_بابوكرش" منصة "إكس"، تويتر سابقًا، وقد أثار جدلًا كبيرًا على الإنترنت، حيث شاركت فيه العديد من النساء بآرائهن حول الزواج من رجل يعاني من السمنة المفرطة.

وسرعان ما انتشر الوسم، وتفاعلت معه آلاف المستخدمات، حيث شاركن بآرائهن حول الزواج من رجل يتمتع بجسد ممتلئ.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث رأت المؤيدات أن الزواج من رجل يتمتع بجسد ممتلئ أمر ممكن ومرغوب فيه، بينما رأت المعارضات أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند الزواج، وأن الشكل الخارجي من الأمور الضرورية عند اختيار شريك الحياة.

وجاءت أبرز التعليقات: "الأنثى تميل لـخفيف الدم وتعشق الوسيم"، و"أنا شخصيا عن نفسي مستحيل أتزوج شخص ذا كرش كبير حتى لو كان أغني رجال العالم".

قالت فتيات آخريات، داعمات لفكرة الزواج من رجل يتمتع بجسد ممتلئ: "أهم شيء الرجل أن يخاف الله ويكون طيبا وحنونا ويحب السفر"، و"الشكل ليس هو المعيار الوحيد للزواج"، و"أهم شيئا يخاف الله وطيب وحنون ويحب السفر"، و"التوافق الفكري والنفسي مهم، التعقيد يدمر أي علاقة".

وأضافت غيرهن: "المهم التوافق الفكري والعقلي والثقافي، بغض النظر عن الأشياء الأخرى"، و"لو منفتح ومعه فلوس يبقى أجمل".

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