احذر.. مشروب شهير يدمر جهاز المناعة عند الإكثار في تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات المحببة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقها اللذيذ واحتوائها على الكافيين الذي يساعد على تحسين التركيز واليقظة.

ومع ذلك، هناك 3 طرق يمكن لتناول القهوة بإفراط أن تؤثر سلبًا على جهاز المناعة، وفقًا لما ورد في موقع "health".

- تسبب إطلاق هرمونات التوتر:

يؤدي تناول الكافيين بكميات زائدة إلى زيادة مستويات التوتر، ما يتسبب في إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهو ضار بالجهاز المناعي، ويساهم في الإصابة بعديد من المشكلات الصحية، مثل: أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار.

- تتداخل مع الخلايا المناعية:

يساهم الإكثار من استهلاك هذا المشروب في منع إنتاج الأجسام المضادة في الجسم، حيث الكافيين يضعف قدرة الخلايا التائية والبائية على مهاجمة الأجسام الغريبة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.

- تسبب الأرق:

الكافيين أيضًا يمنع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يسبب النعاس، يؤدي هذا إلى زيادة اليقظة، ومع ذلك، فإن هذا التأثير قصير الأجل، حيث ينتج الدماغ المزيد من مستقبلات الأدينوزين للتعويض، ما يسبب بطء تأثير الكافيين، ما يجعلك تشعر النعاس.

على المدى الطويل، يؤدي شرب القهوة إلى الأرق، ما يزيد خطر ارتفاع مستويات الكورتيزول وضعف جهاز المناعة.

- ما هي الكمية المناسبة؟

يوصى بتناول كوبين من القهوة يوميًا كحد أقصى، حيث يمكن للكافيين بكميات قليلة أن يعزز جهاز المناعة، بالإضافة إلى، تحسين وظائف الطحال والغدة الصعترية، وهما عضوان مهمان يلعبان دورًا مهمًا في دعم وظائف المناعة الجسم.

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