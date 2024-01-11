4 معلومات عن شقيقة إسعاد يونس.. «متحسبوش يا بنات إن الجواز راحة» سبب شهرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عائلة فنية تتكون من 3 فتيات، تربين دون أم أو أب، وهن صاحبة السعادة الفنانة القديرة إسعاد يونس، والباليرينا أحلام يونس، وآخر العنقود الفنانة إيمان يونس، وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن إيمان يونس، وفق تصريحاتها ببرنامج «مساء دي إم سي»، وتصريحات تليفزيونية سابقة.

من هي إيمان يونس

الفنانة المطربة إيمان يونس، شقيقة إسعاد يونس، خريجة كلية الآداب، والتي لم تكتفي من التعليم، فدرست بمعهد الكونسرفتوار، وكللت فترتها التعليمية بالعمل معيدة في المعهد العالي للموسيقى، وتخصصت بآلة الكلارنيت.

اتجهت بعد ذلك للشكل الغنائي، حيث شاركت مع الفنان هاني شنودة في تكوين «فرقة المصريين»، وتألقت إيمان يونس مع الفرقة، ومن الأغاني التي ذاعت شهرتها من فترة السبعينات وحتى الآن، أغنية «ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راحة»، بجانب أغنية «ماشية السنيورة».

اعتزال إيمان يونس الغناء

كثرت ضغوطات الحياة المهنية على الفنانة إيمان يونس بعد شهرتها، بعدما غنت أغنية «متحسبوش يا بنات أن الجواز راحة» بالإضافة لما مرت به من خلل في حياتها الأسرية، دفعها لاعتزال الفن، والتركيز فقط على العمل والأسرة، إلى أن أقنعها صديق بداية الرحلة الفنان هاني شنودة، بالعودة للغناء مرة أخرى، وشهدت أولى حفلاتها بعد العودة بمكتبة الإسكندرية بعام 2009 إقبال جماهيري كبير، واستقبلها الجمهور بحفاوة بالغة.

العلاقة بين الأختين إسعاد يونس وإيمان يونس

أشارت الفنانة إيمان يونس إلى علاقتها القوية بالفنانة إسعاد يونس، حيث أنها ليست علاقة أخوة فحسب؛ بل إنها تضع الفنانة إسعاد في مكانة الأم، مؤكدة أنها المسؤولة عن العائلة منذ رحيل الوالدين، إذ تعمل الفنانة إسعاد على تجميع الأسرة أسبوعيًا، في لمة سعيدة محببة للجميع، قائلة: «إسعاد أم العائلة كلها، ولازم نتجمع مرة كل أسبوع، نقعد مع بعض في لمة أسرية جميلة جدًأ».

علاقة إيمان يونس بالفنانين الجدد

صرحت الفنانة إيمان يونس، بأنها أشرفت على تدريب الفنان آسر ياسين والفنان حسن الرداد، بالإضافة للفنانة دينا الشربيني، والفنانة ياسمين الرئيس، مؤكدة أنها تعامل جميع المتدربيين من الممثلين أو المغنيين كأبنائها، وتحتفظ بأرقامهم للتواصل معهم بشكل دائم.