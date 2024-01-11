خبيرة أبراج تتنبأ بأمراض خطيرة في 2024.. ماذا يحدث داخل عيادات التجميل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توقعات بأزمات عالمية، وانتصار بلدان وسقوط غيرها، وحلول كوارث طبيعية تضرب العالم وخسائر تلحق بالمشاهير، والعديد والعديد من التوقعات التي تحدثت عنها خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، خلال الاستعداد للعام الجديد 2024، ولم يمر الكثير على بداية العام إلا وعادت ليلى عبداللطيف تتصدر الأخبار مُجددًا وتدخل توقعاتها دائرة الضوء من جديد بسبب تحقق بعض توقعاتها في أول أيام العام.

ليلى عبداللطيف تتنبأ بأمراض خطيرة تصيب السيدات.. ماذا يحدث داخل العيادات

ومع تحقق بعض نبؤات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بدأ الخوف يسيطر على الكثير، بينما عاد البحث مُجددًا عن توقعاتها التي وقعت وأخرى لم تحدث.

نبوءة غير سار تحدثت عنها خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، مع الإعلامي نيشان «خاص بالسيدات» وتحديدًا المقبلات على عمليات التجميل، إذ أكدت إنهن سيقعن ضحايا لبعض العيادات غير امرخصة: «عيادات التجميل هتتصدر الواجهة الإعلامية بسبب فضائح بعض الأطباء وهتُغلق بالشمع الأحمر بسبب الأخطاء الخطيرة والحقن التي تسبب كوارث وأمراض للنساء، وده هيحصل في لبنان والدول العربية بخصوص قطاع التجميل».

تحقق توقعات ليلى عبداللطيف

وكانت أولى تنبؤات خبيرة الأبراج ليلة عبداللطيف التي تحققت في اليوم الأول من 2024، حدوث زلزال مدمر في اليابان بعدما تنبأت بحدوث كوارث طبيعية، من بينها سريلانكا واليابان وجزيرة مالطا، بينما في اليوم الثاني خسر الملياردير إيلون ماسك أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها، وكانت قد تنبأت أنه من المتوقع أن يواجه «ماسك» أزمة مالية كبيرة في عام 2024.