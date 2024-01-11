على عكس الدموع.. لماذا المخاط لزج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

المخاط هو مادة لزجة تنتجها الخلايا في الممرات الأنفية، ويساعد في حماية الجهاز التنفسي من الملوثات والعدوى.

يرجع السبب الرئيسي للزوجة المخاط هو وجود جزيئات تسمى الميوسين. تحتوي على عمود فقري رفيع من البروتين مع فروع سميكة من الكربوهيدرات، وبالإضافة إلى الميوسين، يحتوي المخاط أيضًا على مكونات أخرى تساعد في الحفاظ على لزوجته مثل البروتينات والسكريات.

لكن هل سبق لك أن تساءلت عن تأثير لزوجة المخاط على صحتك؟

وفقاً لموقع live science, قد يكون المخاط مزعجًا عندما يسد أنفك، لكن لزوجته تخدم غرضًا مهمًا: فهو يساعد في احتجاز وإزالة المهيجات الصغيرة التي يتم امتصاصها في الممرات الأنفية مع الهواء المستنشق.

قال الدكتور يوهانس أويس ، طبيب الرعاية الأولية في عيادة برودجيت العامة، وهي عيادة في لندن، لموقع Live Science عبر البريد الإلكتروني: بدون المخاط، ستصل جزيئات الأوساخ والميكروبات الضارة إلى الأجزاء السفلية من الجهاز التنفسي وتلحق الضرر بالأنسجة الرقيقة في الرئتين . وقال إن تماسك المخاط الأنفي يلعب دورًا مهمًا في دفاعاتك المناعية.

ومع ذلك، فإن المخاط هو أكثر من مجرد حاجز مادي أمام الملوثات المحمولة في الجو؛ كما أنه يحتوي على مكونات مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، بما في ذلك الأجسام المضادة والبروتينات التي ينتجها الجهاز المناعي للمساعدة في الوقاية من العدوى. إذ يحتوي المخاط أيضًا على الليزوزومات، وهي وحدات خلوية متخصصة تحتوي على إنزيمات تعمل على تحطيم مسببات الأمراض التنفسية، وفقًا للمصدر الطبي StatPearls .

يمكن أن يخبرك مخاطك بالكثير عن صحتك، كما قال الدكتور جاي لي ، عضو مجلس إدارة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، لموقع Live Science عبر البريد الإلكتروني: على الرغم من أن المخاط الطبيعي يكون شفافًا ومائيًا، إلا أن المخاط الغائم أو متغير اللون - مثل الأخضر أو ​​الأصفر - يمكن أن يشير إلى إصابتك بعدوى فيروسية أو بكتيرية". وذلك لأن المخاط يحتوي على خلايا الدم البيضاء الميتة، ونوع من الخلايا المناعية، وغيرها من النفايات المتبقية من الاستجابة المناعية. لذلك أثناء العدوى، يتغير لونه.

وينتج احتقان الأنف بسبب العدوى، وذلك لأن العدوى يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الأغشية المخاطية التي تبطن مجرى الهواء الأنفي، مما يتسبب في إنتاج غدد مجرى الهواء المزيد من المخاط". لا يزداد حجم المخاط فحسب، بل يصبح أيضًا أكثر سمكًا، ويرجع ذلك إلى تراكم الميكروبات والخلايا الميتة التي وصلت لمحاربة العدوى.

ويساعد الميوسين أيضاً، في منع الميكروبات الضارة، مثل بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو خميرة المبيضات البيضاء ، من الالتصاق بجدران أنفك.

ويعمل المخاط على احتجاز الملوثات الصغيرة، مثل الغبار والجراثيم، من الوصول إلى الرئتين، بالإضافة إلى إزالة الملوثات من الجهاز التنفسي عن طريق السعال أو العطس.

لذا بشكل عام، يعتبر المخاط مادة صحية مهمة لصحة الجهاز التنفسي.

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