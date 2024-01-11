إطلالة الأميرة رجوة الحسين في أول زيارة رسمية خارجية رفقة زوجها.. لن تصدق سعر فستانها؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ظهرت الأميرة رجوة الحسين بإطلالة ساحرة خطفت من خلالها الأنظار اليوم، خلال مرافقتها لزوجها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في أول زيارة رسمية لهما بعد زواجهما.

كما شارك حساب الديوان الملكي الهاشمي على موقع «إكس» مجموعة صور للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة، معلقا: «سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يرعى بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية بسنغافورة بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وجمعية SG Tech السنغافورية».

إطلالة الأميرة رجوة الحسين

وظهرت الأميرة رجوة مرتدية فستانا هادئا مطبوعا بالورود، مما أظهر جمالها ورقيها في اختيار الأزياء المناسبة، واختارت الفستان من مجموعة كارن ميلن BY LYDIA.

سعر فستان الأميرة رجوة

واختارت أن تترك شعرها الذهبي منسدلا على الأكتاف، ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرا واعتمدت مكياجا بسيطا.

جدير بالذكر أن الفستان الذي ارتدته الأميرة رجوة، وفقا لما جاء في موقع «karenmillen»، تبلغ تكلفته 300 دولار أي نحو 9 آلاف و270 جنيها مصري.