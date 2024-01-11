سرقه سنتين.. رد فعل صادم من شخص تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشاجر رجل بريطاني لم يُكشف عن هويته مع جاره لأنه استخدم كلمة المرور الخاصة بشبكة الـ"واي فاي" دون علمه لمدة عامين.

وشارك الرجل قصته عبر موقع التواصل الاجتماعي "Reddit"، وأثار غضب مستخدمي الموقع، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويظهر في الفيديو رجل يطرق باب جاره ويقول له: "توجد مشكلة في شبكة الواي فاي الخاصة بك، لقد غيرت كلمة المرور الخاصة بك، والآن لا يمكنني استخدامها، من فضلك أخبرني بها حتى أستطيع التصفح على الإنترنت، وبالتالي تنتهي المشكلة".

صدمة صاحب شبكة الـ"واي فاي" دفعته لسؤال الرجل: "هل كنت تستخدم الواي فاي الخاص بي؟ إذا كنت ترغب الآن في القيام بذلك يجب أن تدفع معي مقابل خدمة الواي فاي".

ومع ذلك، استمر الرجل في محاولة إقناع جاره بمشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي وعندما رفض وصفه بأنه "جار غير جيد".

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