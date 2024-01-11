سعر لا تتوقعه لـ حذاء خطوبة ليلى أحمد زاهر.. إيطالي مرصع بفصوص البلاتين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ إعلان ليلى أحمد زاهر خبر قراءة فاتحتها، والاستعداد للخطبة من الفنان والمنتج الشاب هشام جمال، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا المجموعات الخاصة بالفتيات بصور الخطبة، مشيدين بإطلالتها الرقيقة والمميزة، إذ تألقت بفستان من الجُبير الأبيض، متوسط الطول، مع الشعر الويفي والمكياج التُرابي الذي أبرز ملامحها.

ومع تداول الصور تسألت العديد من الفتيات عن حذاء الخطبة، إذ اختارت ليلى زاهر، حذاء ميتالك بفصوص لامعة، له كعب مرتفع قليلًا.

وعلى الرغم من اختيارها موديل قديم نسبيًا، إلا أنه لاقى إعجابا من الفتيات اللاتي تسائلن عن سعره وعلامته التجارية.

سعر لا تتوقعه لـ حذاء ليلى أحمد زاهر في خطوبتها

بالبحث عن حذاء خطبة الفنانة ليلى أحمد زاهر، وُجد إنه من علامة valentino التجارية العالمية، من نوع «Rockstud» المصنوعة بإيطاليا، وتتميز هذه الأحذية بحزام كاحل مصنوع من الجلد اللامع، المرصع بالفصوص البلاتينية على الأشرطة وحواف الكاحل، وإبزيم قابل للتعديل، وكعب بارتفاع 100 ملم.

وجاء سعر الحذاء بمبلغ 1.190 دولار، أي ما يتخطى الـ 35 ألف جنيه مصري.

واحتفلت ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، مؤخرًا بخطبتها على الفنان الشاب هشام جمال، وذلك في بداية العام الجديد.

وعلقت ليلى زاهر، على صورة الخطبة، قائلة: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».