العثور على مبلغ ضخم في مكان غير متوقع.. ماذا حدث لصاحبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سُجن رجل وزوجته من مدينة بارنت شمال لندن، بعد عثور الشرطة البريطانية على 100 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 3 ملايين و942 ألفا و885 جنيها مصريا، من تجارة الكوكايين مخبأة داخل أكياس بلاستيكية لشركة Lidl، وهي سلسلة من المتاجر الأوروبية الكبرى لبيع المواد الغذائية والأساسية ويقع مقرها الرئيسي في ألمانيا.

وحُكم بالحبس على برمنجهام أولسيان فوجلي،31 عاما، وأوريست مالوشي، 44 عاما، لمدة 8 سنوات.

وبدأت القصة عندما قُبض على الزوجين في لندن وكانا تحت المراقبة من الشرطة، وفق ما أوردت صحيفة «ميرور» البريطانية، ووجد ضباط الشرطة معهما أثناء القبض عليهما 3 هواتف محمولة و2 كيلوجرام ونصف من الكوكايين مخبأة داخل حقيبة في مكان سري بسيارة زوجته.

وشوهد «فوجلي» وهو يدخل ويخرج من شقة كان يستخدمها كمخزن قبل وقت قصير من سجنه، وبعد تفتيش الشقة اعترف «مالوشي وفوجلي» بالذنب لحيازة الكوكايين بقصد بيعه، حكم عليهما بالسجن لمدة 8 سنوات.

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