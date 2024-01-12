4 أنواع فاكهة تقضي على الإمساك خلال دقائق.. والسبب الكحول السكري

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإمساك من الأمراض المرهقة، التي نعاني منها كثيرا ونبحث عن طرق لعلاجها، وعادةً ما يكثر الإصابة بالإمساك في فصل الشتاء، بسبب قلة شرب المياه، في حال تناول الكثير من الطعام، ولا شك أن العقاقير الطبية نتائجها أكيدة، لكن من الأفضل اللجوء للطبيعة، حيث يمكن أن تتأقلم المعدة على الأدوية ما يجعل من الإمساك مرضا مزمنا.

أسباب الإمساك

بحسب دكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية هناك فاكهة تخلصكم من الإمساك في بعض الدقائق المعدودة، وقبل التعرف على حلول الإمساك يجب أن نتعرف على المسببات، لنعمل على الوقاية من هذا العرض.

وأضافت أن أول مسببات الإمساك هي التغذية غير السليمة، ما يجعل الأمر سهلا للتحكم في التحكم بالعرض قبل حدوثه، حيث يجب اتباع نظام غذائي جيد متناسق مع كل احتياجات الجسم، وتنظيم وقت الوجبات الغذائية، حتى لا تتسبب العشوائية في عثر عملية الهضم، إذ أن الساعة البيولوجية للجسم تُنظم العمليات الحيوية، وعدم المواظبة على وقت معين لتناول وجباتك يشتت المعدة ويُعطل عملية الهضم ما يسبب الإمساك، بالإضافة إلى أن النوم غير الهادئ، أو التعرض لضغط نفسي شديد، يؤدي إلى الشعور بالإمساك، كما تعمل العوامل النفسية على حدوث خلل بالأنظمة البيولوجية أيضًا.

فاكهة لعلاج الإمساك بشكل سريع

- القراصيا

الفواكة التي تحتوي على الكحول السكري هي الأكثر فاعلية في علاج الإمساك، حيث تعمل على تحريك الأمعاء بشكل سهل، ولهذا تعد القراصيا من الفواكة التي تعالج الإمساك بشكل فوري، إذ تحتوي على مادة السوربيتول، الذي يعمل على التليين بنفس فاعلية العقاقير الطبية المُلينة، كما تحتوي على الكثير من الألياف، ما يجعلها أكثر سرعة عن الأدوية الملينة.

فإذا كنت تعاني من الإمساك فعليك تناول خمسين جرامًا من القراصيا، فيما يقارب السبع حبات، ويمكن إضافتها للزبادي لنتيجة أكثر فاعلية وسرعة.

- الكمثرى

تحتوي الكمثرى، على مادة السوربيتول، التي بدورها تشمل الكحول السكري، إذ تأتي نتائجها كنتيجة أفضل العقاقير الطبية في معالجة الإمساك، وتلين المعدة بشكل فوري، وتخلصك من الإمساك فور نزولها المعدة.

- البرتقال

تناوُل حبة واحدة من البرتقال، تفي بمعالجة الإمساك، حيث أن البرتقال من الفواكهة الغنية بالمياه، والألياف، ما يساعد في تسهيل وتسريع حركة الأمعاء، وبالتالي تساهم في حل المشكلة فورًأ، وأثبتت الدراسات أن ثمرة واحدة من البرتقال تحتوي على 2.2 ألياف غنية.

- الكيوي

فاكهة الكيوي من الفواكة الذهبية، لما تشمله من فوائد لكل جزء بالجسم، وتقي من الأمراض بشكل عام، وتناول ثمرتين من فاكهة الكيوي، تفي لحل مشكلة الإمساك، حيث تعمل على تنظيم حركة الأمعاء لما تحتويه من ألياف وفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

نصائح للوقاية من مرض الإمساك

نصحت دكتور غادة، بالتقليل من تناول المخبوزات، الغنية بالجلوتين، وأكدت على ضرورة شرب المياه قبل وبعد الأكل نافية شائعة أنها تتسبب في زيادة حجم البطن.

كما نصحت بالابتعاد عن حبات القهوة الداكنة، والجوء للقهوة الفاتحة.