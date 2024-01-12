تعرف على مخاطر تناول المسكنات أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للأسيتامينوفين أثناء الحمل كان لديهم مفردات أقل في عمر عامين من الأطفال الذين لم تتعرض أمهاتهم للأسيتامينوفين.

يمكن أن يؤدي استخدام الأسيتامينوفين في الثلث الثاني والثالث من الحمل إلى تأخير اللغة بين الأطفال، وفقاً لدراسة جديدة.

وفقًا لما جاء عبر صحيفة "مديكال نيوز توداي"، استجوب فريق البحث الأمهات كل 4 إلى 6 أسابيع حول استخدام الأسيتامينوفين، ومرة أخرى بعد 24 ساعة من الولادة.

وبناءً على هذه التقييمات التي شملت تطور اللغة لدى الأطفال، قال الباحثون إن الأسيتامينوفين خلال الثلث الثاني والثالث مرتبط بتأخير في تطوير اللغة المبكرة.

علاوة على ذلك، بدا أن كل استخدام إضافي للأسيتامينوفين، خلال الثلث الثالث من الحمل، يرتبط بكلمتين أقل في مفردات الطفل البالغ من العمر عامين.

وقالت النتائج: "يجب على الحوامل التعامل مع الأدوية "الآمنة" باعتدال، ويتم تناولها فقط، عندما يكون ذلك ضرورياً".

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