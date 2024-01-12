مشروب شتوي سحري غير معروف يعالج أمراض الجسم.. «مش هتحتاجي أدوية تاني»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم إلى تنظيم اكتساب الحرارة خلال فصل الشتاء، وذلك للحصول على الدفء خلال الطقس البارد،وهناك مشروب يكسب الجسم الطاقة ويقويه، كما أنه غني بالسعرات الحرارية والفيتامينات التي تعمل على علاج البرد سريعًا، ويوجد طريقة سهلة لتحضيره في المنزل.

أفضل مشروب ساخن شتوي

المشروبات الشتوية عديدة، لكن مشروب الحليب الساخن مع الكركم، من أفضل المشروبات التي تمد الجسم بالحرارة والطاقة وتعالج الأمراض التنفسية، وهو ما أوضحه محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، مؤكدًا أنه يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقوية الدورة الدموية في الجسم.

فوائد مشروب الحليب بالكركم

وأكد محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن» أنه يعمل على تقوية المناعة، فضلًا عن علاج نزلات البرد، والتخفيف من أي حمى والوقاية من الفطريات، وعلاج التهابات الحلق، وتخفيف أعراض الحساسية: «المشروب به من الألياف والكالسيوم ما يساعد على علاج الالتهابات والميكروبات بالجسم والقضاء على انسداد الأنف».

وأضاف «الحوفي»، بعض الفوائد تمثلت في التالي:

- خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

- خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين المختلفة.

- تقوية العظام إذ يعمل على إمداد الجسم بكمية كبيرة من الكالسيوم.

- خسارة الوزن الزائد بالإضافة إلى أنه يعمل على الشعور بالشبع لفترة أطول.

- علاج الالتهابات وتلف الخلايا العصبية، من خلال تحفيز الجسم على الطاقة.

- يمد الجسم بالاسترخاء وعلاج الأرق، للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

طريقة عمل الكركم مع اللبن

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، نقدم طريقة عمل المشروب الشتوي الدافئ:

- حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو الحليب العادي.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ربع ملعقة صغيرة زنجبيل أو أي أعشاب من الينسون.

- ملعقة ونصف كبيرة عسل الطبيعي.

طريقة التحضير

- ضعي على النار الحليب والكركم والزنجبيل.

- اتركيه حتى يسخن وضيفي ملاعق العسل.

- صفي الخليط ثم صبي مشروب في الكؤوس وقدمي ساخن.