4 طرق لفرد الملابس بدون مكواة.. استخدمي الطاسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فرد الملابس أمر ضروري يوميًا، ولا يمكنك الخروج بملابس غير منظمة. وبما أن توافر المكواة غير مضمون دائمًا، فقد نكون في سفر أو تكون الكهرباء منقطعة عن المنزل، وربما لا تكوني على خبرة باستخدام المكواة. ووفقًا لما جاء في موقع Better Homes & Gardens، سنقدم لك حيلًا سهلة وبسيطة لتتمكني من فرد ملابسك دون الحاجة لها.

تعليق الملابس في الحمام وهو مشبع بالبخار

بخار الماء المتواجد في الحمام بعد الاستحمام يفي لفرد كرمشات ملابسك، دون الحاجة إلى مكواة، فقط قومي بتعليق الملابس على أداة التعليق الخاصة بها، واحرصي على أن تكون بشكل مهذب ومتناسق، تعمل هذه الحيلة في غضون عشر دقائق، وقد تصل إلى عشرون دقيقة، وننصح باستعمال تلك الحيلة بعد الحصول على حمامك المعتاد، حتى لا يتم إهدار المياه.

استخدام مقلاة بعد تسخينها

إذا كانت الكهرباء منقطعة عن المنزل، لا داعي للقلق من التأخر على مشوارك بسبب عدم كي الملابس، كل ما عليك إحضار مقلاة نظيفة القاعدة، ثم ضعي بها القليل من الماء، وارفعيها على النار حتى الغليان، ثم تخلصي من الماء وابدئي بفرد ملابسك، وأعيدي الخطوات كلما استدعى الأمر ذلك، ولكن احترسي من استخدام تلك الحيلة مع الأقمشة غير القابلة للكي.

رش رذاذ ماء دافئ على الملابس

رذاذ الماء له فاعلية مدهشة في فرد تجاعيد الملابس، وخاصًة إذا كان الرذاذ المستعمل ذو درجة من الحرارة المتوسطة، كل ما عليك تعليق الملابس المراد فردها على الأداة المخصصة لذلك، بشكل متناسق ومفرود، ومن ثم قومي برش الرذاذ على الأقمشة واعملي على فردها بيديك، وأتركيها خمسة عشر دقيقة، وستنبهرين بالنتيجة التي ستحصلين عليها.

شراء رذاذ إزالة كرمشة الملابس

مزيل كرمشة الملابس حل مريح وسريع لكي ملابسك خلال بضع ثواني، حيث لا يحتاج أن نترك الأقمشة لبعض الوقت، أو تعريض الملابس للحرارة مما يعمل على عرضتها للهلاك بشكل سريع.

ويمكنك صناعة رذاذ التجاعيد بنفسك في المنزل بطريقة سهلة من خلال الخطوات التالية:

كل ما عليك إحضار كوب من الماء المغلي، ومزجها مع معلقة صغيرة من بلسم الشعر الخاص بك، ومعلقة صغيرة من الكحول، واخلطي ذلك المحلول جيدًا، واستعمليه بعد أن يبرد على ملابسك، ولاختبار المحلول قومي برشه على قطعة من القماش واتركيها جانبًا، إذا كونت بقعة فعليك مراجعة الخطوات بشكل دقيق.