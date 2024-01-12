حسام موافي يحذر الأمهات من عادة يفعلها الأطفال.. تصيبهم بالسمنة

القاهرة - سمر حسين - ماما

معاملة خاصة يحتاجها الأطفال خلال فترة نموهم لتجنب أي مشكلات صحية أو نفسية مثل الاكتئاب والقلق، لذلك يجب دائما على الآباء والأمهات التعامل بحذر معهم خلال تلك الفترة العمرية ونستعرض هذا الأمر في هذا التقرير التالي:

التعامل مع الأطفال بحرص

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال لقائه في برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، إن يجب على الأمهات والآباء ضرورة التعامل بحرص مع الأطفال في سن الطفولة خاصة في عمر الـ 7 سنوات، لذلك يجب عدم تناولهم الطعام خارج المنزل في أول 10 سنوات من عمر الطفل حتى لا يصاب بالسمنة التي تعد من أخطر الأمراض التي تهدد الأطفال قبل سن الـ 10 سنوات نتيجة تناول الطعام خارج المنزل.

وتابع موافي أن تفاوت أحجام الأطفال لم يكن ظاهرة طبيعية بل أمر مرتبط ببدايات التغذية والتكوين: «كل واحد له عمرين، سن حقيقي وآخر بيولوجي يحدده الأطباء، وفي واحد يبان عليه السن وشخص تاني مش بيظهر عليه السن»، مشيرا إلى أن الحالة النفسية يكون لها أثر في تحديد السن، وأيضا تحدث تغيرات في الجهاز الهضمي.

طرق تحسين الحالة النفسية للطفل

وبجانب ذلك هناك عدة طرق تساعد على تحسين الحالة النفسية للطفل والتي يجب على الأمهات والأباء إتباعها منها عناق الطفل حيث يعتبر من الأمور المٌهمة بالنسبة لهم، وهو يطلق عليه هرمونات الإحساس بالسعادة وذلك مثل الدوبامين و وأيضا السيروتونين والأوكسيتوسين وهو هرمون الحب الذي يساعد في تقليل نسبة التوتر لدى الطفل ويساعد في نمو صحة القلب كما أنه يساعد على تعزيز الصحة النفسية.

تشجيع التواصل الاجتماعي من ضمن الطرق التي تساعد على تحسين الصحة النفسية لهم، فهو يتيح لهم بناء العلاقات في تعلم المهارات الاجتماعية المهمة مثل تكوين الصداقات.