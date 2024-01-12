أضرار تناول الشاي باللبن يوميا.. بينها الاكتئاب والأرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي باللبن من المشروبات التي تفضلها السيدات، إلا أن الإفراط في تناوله بشكل يومي، قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة، سواء كانت نفسية أو جسدية، منها الاكتئاب والإصابة بمتلازمة الأرق، لذا ينصح بالتقليل من تناوله.

يؤدي تناول الشاي باللبن باستمرار، إلى شعور السيدات بقلق دائم، وتصل حتى لإصابتهن بالاكتئاب، التي تتطور أعراضه، خاصة مع ضغوط العمل، وفي أوقات الفراغ أيضًا نتيجة شعورهن بالملل، بحسب حديث الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، قائلة: «الستات عادة بياخدوا الشاي بلبن، وسيلة للتكيف في الشغل أو حتى بالمنزل، فتلاقيهم بيشربوه على طول، ممكن يقعدوا طول الشهر 30 يوم يشربوه».

الشاي باللبن يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الصحية

لا تتوقف الأضرار التي يسببها الشاي باللبن على المشكلات النفسية فقط، بل قد يؤدي الاستمرار في تناوله إلى ظهور بعض المشكلات الصحية، وفقًا لـ«هندي»، وهي:

- الإصابة بما يعرف بمتلازمة الأرق، والتي يعاني منها عدد كبير من السكان حول العالم، وأهم أسبابها الإفراط في تناول الشاي باللبن بشكل يومي.

- تقلبات الحالة المزاجية وانخفاضها بشكل مستمر.

- الشعور بحالة من الحزن، بسبب تأثير الشاي باللبن على المزاج.

- يعزز من الشعور بالوحدة النفسية.

- ظهور مشاكل بالجهاز الهضمي، منها الانتفاخ وعسر الهضم وانبعاث الغازات.

- الإصابة بتسوس الأسنان أو على الأقل تكوين جير عليها.

- الإصابة بنوبات الخوف والهلع، الأمر الذي قد يتطور إلى أمراض نفسية أخرى.

ينصح بعد الإفراط في تناول الشاي باللبن

وإذا كنتِ من محبين الشاي باللبن، فيمكنك تناوله بقدر معين، دون الإفراط فيه، حيث نصحت «هندي» الابتعاد عن تناول الشاي باللبن بشكل يومي وجعله عادة لا يمكن الاستغناء عنها، لتجنب الإصابة بالأمراض النفسية المترتبة عليه، ويمكن استبداله بمشروبات دافئة أخرى.