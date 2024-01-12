ما أسباب رعشة اليد بعد تناول كوب القهوة؟.. هذه طريقة التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

فنجان القهوة عادة يومية لا يستطيع الكثيرون بدء يومهم بدونها، ولها العديد من الفوائد الصحية وفق دراسات طبية وعلمية حديثة، إلا أن لها عدة آثار جانبية أيضا، فالبعض يعانون من الشعور برعشة في اليد فور تناول كوب من القهوة.

الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، استشاري الباطنة، يقول إن الكافيين الموجود في القهوة منبه للجهاز العصبي المركزي، وله عدة تأثيرات على الجسم.

وبعض الأشخاص يعانون من آثار جانبية مثل القلق، والتوتر، ورعشة اليد، والأرق، والصداع، واضطرابات المعدة، ويرجع ذلك إلى مدى تأثر الشخص بنسبة الكافيين ومدى تحسس منها.

ما سبب رعشة الأيدي بعد تناول القهوة؟

وأوضح أن سبب رعشة اليد بعد تناول القهوة يعود إلى تأثير الكافيين على الجهاز العصبي، حيث يؤدي لزيادة نشاط الجهاز العصبي المركزي، ما قد يؤدي للشعور بالتوتر والقلق ورعشة اليدين.

ونصح من يعانون من رعشة اليد بتقليل تناول القهوة أو اختيار أنواع قهوة تحتوي على نسبة ضعيفة من الكافيين.

وشدد على ضرورة تناول من كوب إلى كوبين بحد أقصى، ملفتا لضرورة استشارة الطبيب عند التعرض إلى تكرار اضطرابات الجسم ورعشة الأيدي.

التأثيرات الصحية للقهوة

وأشار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن القهوة تؤثر على ما يلي:

ضغط الدم

يمكن أن تؤدي القهوة إلى زيادة ضغط الدم خاصةً لدى مرضى الضغط المزمن.

سرعة ضربات القلب

كما يمكن أن تؤدي القهوة لزيادة نسبة ضربات القلب خاصةً لمن لديهم مشكلات في القلب.

الأرق

تناولها في وقت متأخر يؤدي لبقاء الكافيين بالجسم لمدة تصل إلى 12 ساعة.

اضطرابات المعدة

يمكن أن تؤدي القهوة لاضطرابات المعدة مثل عسر الهضم وحرقة المعدة خاصةً لدى من يعانون من حساسية القهوة.

الحالة المزاجية واليقظة

كما تعمل القهوة كمنشط للجهاز العصبي، ما يؤدي لزيادة اليقظة والتركيز.

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