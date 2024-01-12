بعد تحذير «الأرصاد».. خطأ شائع تقع فيه الأمهات يصيب أطفالها بنزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وأحيانا تقع الأمهات في بعض العادات الخاطئة دون أن تدري، منها الخروج من مكان دافيء لآخر بارد، لذا يجب الحذر خلال الأيام المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد برودة شديدة، وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وهناك عادة خاطئة تفعلها كثير من الأمهات، وهي الخروج بأطفالها من مكان دافئ لبارد، التي قد يكون سببًا في الإصابة بأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، لذا يجب تجنب هذه العادة، وارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل، مع الحرص على شرب كوب من الماء، بحسب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«هن».

نصائح للأمهات لمواجهة تقلبات الجو

قدم «بدران» مجموعة من النصائح إلى الأمهات، لتجنب التقلبات الجوية، والإصابة بنزلات البرد، خاصة الأطفال الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض:

- متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لمعرفة حالة الطقس، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الإصابة بنزلات البرد والأمراض الأخرى.

- تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامينات تقوي من مناعة الجسم، وتجعله قادرًا على مواجهة الأمراض.

ارتداء الملابس الشتوية وتناول السوائل الدافئة

- تناول المشروبات الساخنة، التي تعمل على تدفئة الجسم، خاصة مع برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة في فترات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر.

- ارتداء الملابس الشتوية، للحفاظ على صحة الجسم، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

- يجب أن تحذر الأم، أطفالها من الاقتراب من أعمدة الإنارة والأكشاك والأسلاك المكشوفة أيضًا، خاصة عند هطول الأمطار، لأن ذلك قد يسبب خطرًا كبيرًا عليهم.