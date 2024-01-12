طريقة تحضير «بان كيك الفراولة» في الميكروويف.. بخطوة واحدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البان كيك من الوصفات المحببة للبعض عند الإفطار، إلا أن تحضيره قد يستغرق بعض الوقت، لكن هناك طريقة يمكن من خلالها إعداده في خطوة واحدة فقط باستخدام الميكروويف، وبمقادير متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل بان كيك الفراولة في الميكروويف

نقدم لك طريقة عمل بان كيك الفراولة في الميكروويف، للشيف أميرة شنب، برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «cbc sofra»:

ربع كوب من الدقيق.

1 ملعقة ونصف صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من اللبن بالفراولة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

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للتقديم:

عسل أبيض، أو ميبل سيرب، أو شربات حلويات.

صوص فراولة جاهز أو بيتي، ويمكن استبداله بصوص شيكولاتة أو أي نوع من الصوصات.

فراولة فريش أو مجمدة مقطعة أنصاف أو سليمة، ويمكن الاستغناء عنها.

سكر بودرة للتقديم ويمكن الاستغناء عنه.

تحضير بان كيك الفراولة في الميكروويف بخطوة واحدة

يمكن تجهيز البان كيك في خطوة واحدة، من خلال وضع الدقيق والسكر والبيكنج بودر واللبن بالفراولة والفانيليا، وخلطهم جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم توضع في مج وتدخل الميكرويف لمدة دقيقة.

وبعد خروجها يتم تزيينها بعدة طرق مختلفة، لإعطاء طعم قوي، إذ يمكن وضع عسل أبيض أو سكر بودر أو كريمة مخفوقة، مع قطع من الفراولة وتقديمها.