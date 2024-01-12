3 حالات تجعلك تتوقف عن شرب القهوة.. وهذا هو الحد الآمن منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشتهر القهوة بقدرتها على المساعدة في التركيز وزيادة مستويات الطاقة، كما أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتدعم صحة القلب والدماغ، وتعزز فقدان الوزن وتزيد من طول العمر، وفقا للعديد من الدراسات الطبية والعلمية الحديثة.

ولكن إذا كنت تعاني من 3 أعراض، قد يكون الوقت حان لإيقاف تناول كوب القهوة اليومي، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الدكتور سوج من هيئة الخدمات الصحية البريطانية عبر صفحته الشخصية بمنصة "تيك توك": "يجب عليك شرب كميات أقل من القهوة إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أو تعاني من القلق أو خفقان القلب، وعندها يرجى تقليل كمية القهوة التي تشربها أو من الأفضل الحد منها تمامًا".

يجب إعطاء الأولوية للنوم

وأضاف أنه على الرغم من وجود بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة، فإنه يجب إعطاء الأولوية للنوم، ففنجان القهوة الصباحي يبقى في نظامك لفترة طويلة حتى موعد النوم، وهذا يقلل بشكل كبير من جودة نومك.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، فإن شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا قد يزيد من قراءتك.

الحد الآمن من القهوة

وقالت أخصائية التغذية البريطانية فيكتوريا تايلور إن تناول كمية معتدلة من الشاي أو القهوة (أربعة أو خمسة أكواب يوميًا) يمكن أن يكون جيدا بالنسبة لمعظم الناس، موضحةً أن هذا المستوى من تناول الكافيين لا ينبغي أن يكون ضارًا بصحة قلبك، أو يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم أو إيقاع القلب.

وتابعت أنه على الرغم من أن شرب القهوة يزيد من ضغط الدم، إلا أن هذا التأثير عادةً يكون مؤقتًا ويقل بمرور الوقت إذا كنت تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين بانتظام، مشيرةً إلى أن بعض الناس أكثر حساسية للكافيين ويمكن أن يصابوا بخفقان القلب، لذا يجب عليهم تجنبه.

ولفتت إلى أن الكافيين موجود في عدد قليل من المصادر بما في ذلك الشاي والشاي الأخضر والقهوة ومشروبات الطاقة والكولا والشوكولاتة.

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