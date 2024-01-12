7 أطعمة غير متوقعة تعزز التركيز وتمنع النسيان في الامتحانات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الغذاء هو أساس كل العمليات الحيوية في الجسم، وهو المسؤول عن درجة نشاطك وتركيزك، خاصة إذا اعتدت تناول أطعمة صحية، أمّا إذا تناولت أطعمة غير صحية، فستكون حالتك متدهورة.

ولا شك أن فترة الامتحانات فترة هامة مليئة بالتوتر والضغوط، ولأننا نرغب في الوصول إلى أعلى درجات التركيز خلال هذه الفترة، نبحث عن مصدر غذائي يمدنا بما نحتاجه من فيتامينات ومعادن، حتى يكون تركيزنا في ذروته، بالإضافة إلى تحسين جودة الذاكرة، حتى لا ننسى ما جرى مذاكرته.

ووفقًا لما صرحت به الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، لـ«هن»، فإن هناك أطعمة تعزز الذاكرة وتساعد على التركيز.

أسباب نقص التركيز وكفائة الذاكرة

من الأسباب القوية لقلة التركيز ونقص كفاءة الذاكرة، هو عدم اتباع «الروتين»، إذ أن الطبيعة البشرية ترفض الخضوع للقوانين المعتادة، ولكن الروتين يساعد على عمل خلايا المخ بشكل تنظيمي، بواسطة الخطة التنفيذية التي يشكلها المخ، وعدم وجود الروتين يؤثر على قوة إدارة خلايا المخ للأوضاع المحيطة، ما يسبب نقص التركيز عند أوقات الضغط النفسي، مثل المتمثلة في فترة الامتحانات.

الأطعمة التي تساعد على التركيز وتحسين كفاءة الذاكرة

تعد على رأس المواد الكيميائية الأساسية التي تعمل على ارتفاع معدل التركيز، ورفع قدرة الذاكرة، هم الفوليك أسيد، وفيتامين ب 12، إذ أن عملهم يتوجه بشكل مباشر لخلايا المخ، ومن الأطعمة المحتوية على فوليك أسيد، أو فتامين ب 12:

المأكولات البحرية

الأسماك والأطعمة المستخرجة من البحر، غنية بالأوميجا 3، التي بدورها تعزز جودة الذاكرة، وتساعد على التركيز بشكل عالي، وبالتالي تحافظ على قوة الذاكرة، فلا يصاب متناول السمك بالنسيان، وخاصة سمك السالمون.

الكبدة

من الأطعمة الغنية بالفوائد، تشمل الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لإتمام العمليات الحيوية، وبها نسبة كبيرة من الفوليك أسيد، الذي يساعد بشكل كبير في رفع معدل التركيز، بالإضافة لمساهمته في التذكر بشكل جيد.

حبوب بذر الكتان «اللب السوري»

يعد اللب السوري مصدر للعديد من الفيتامينات، ويحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب12، الذي بدوره يساهم في تحسين الذاكرة، ورفع القدرة التركيزية، ولكن شرط تناوله أن يكون خالي من الملح، حتى لا يفقد فوائده.

الحليب خالي الدسم

أكدت دكتور غادة الصايغ، على أن الحليب خالي الدسم، يحتوي على فيتامينات أكثر من التي بالحليب كامل الدسم، مؤكدة أن الحليب كامل الدسم غير صحي.

الموز

فاكهة الموز تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، والمواد الغذائية المفيدة للجسم بشكل عام، لكن مايهمنا اليوم هو احتوائه على فيتامين ب 12، الذي يجعل من الموز فاكهة تساعد على التركيز، وتعمل على رفع كفاءة الذاكرة، بالإضافة عن كونه ممد للجسم بالطاقة الأزمة لأداء مهامه بنشاط.

المكسرات

تحتوي المكسرات على العديد من الدهون التي تفيد الجسم بشكل عام، إذ تمده بالطاقة وتساهم في نشاطه الفكري والبدني، كما تضم الكثير من الفيتامينات والمعادن أهمها فيتامين ب، بجانب احتوائها على الأوميجا 3.

القهوة

تساعد القهوة على التركيز ومد الجسم بالطاقة، وقد حذرت دكتور غادة الصايغ، من استعمال حبوب القهوة الداكنة، ناصحة بتناول حبوب القهوة الفاتحة غير المحمصة بشدة، على أن تكون كوب واحد في اليوم.