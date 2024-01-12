9 معلومات عن عديلة هاشم ممثلة جنوب أفريقيا في محكمة العدل.. ما علاقتها بالأقصى؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عدلية هاشم، سيدة بوشاح أسود، وقفت أمام محكمة العدل الدولية، تروى جرائم إسرائيل بكل شجاعة، لا تخشى على نفسها مما قد يصيبها، تتحدث بمهنية أثارت فضول الكثيرين لمعرفة المزيد عن السيدة الجميلة التي مثلت دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة لأكثر من 90 يومًا، لاسيما بعد انتشار صورة لها من أمام المسجد الأقصى.

9 معلومات عن عديلة هاشم

وبحسب موقع صحيفة «ميرور» والصفحة الرسمية لـ المحامية عديلة هاشم، نقدم معلومات عنها كالتالي:

-عديلة هاشم هي محامية ومؤلفة إفريقية متميزة، وقبل ذلك أم لطفلين أصبحا في عمر المراهقة الآن.

-جذبت حججها الواضحة ومناصرتها الحماسية للفلسطينيين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية الأنظار إليها، وكان تمثيلها لجنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بأمر من رئيس الدولة سيريل رامافوسا.

- حصلت على شهادات البكالوريوس في الحقوق، والماجستير في القانون، وJSD في التعليم، وتتمتع بخلفية أكاديمية شاملة.

-وبفضل مسيرتها المهنية، أصبحت شخصية رائدة في القانون الدستوري، مع التركيز بشكل خاص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

-عملت عديلة هاشم ككاتب قانوني في المحكمة الدستورية لبيوس لانجا وإدوين كاميرون.

-لعبت «هاشم» دورًا محوريًا في قضية سوبراموني، ضد وزير الصحة الجنوب إفريقي عام 1997.

- جرى قبولها في جمعية المحامين في جوهانسبرج في عام 2003، وساهمت بشكل كبير في مشروع قانون الإيدز في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

- موقفها مع القضية الفلسطينية ليس جديدًا، ففي 2014 كانت تشارك باستمرار دعمها للقضية الفلسطيني والجداريات المكتوب عليها «الحرية لفلسطين».

- زارت عديلة هاشم القدس والتقطت صورة تذكارية أمام المسجد الأقصى، في أكتوبر 2014، وعلقت على الصورة التي شاركتها عبر صفحتها على «فيس بوك»: «بينما أنا هناك في الأقصى أرسلت صلاة صامته ليحل السلام على هذه الأرض».