فياجرا طبيعية.. 4 أطعمة تعالج ضعف الانتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يواجه الرجال الكثير من المشكلات التي تتعلق بالعلاقة الحميمة، خلال فصل الشتاء، ومن أبرزها ضعف الانتصاب بسبب إنقباض الأوعية الدموية المرتبطة بالقضيب، نتيجة لبرودة الطقس.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور اسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك العديد من الأطعمة التي تعمل مثل الفياجرا ولكن بصورة طبيعية، وتدعم صحة الرجال الجنسية، وفي السطور التالية سنتعرف على أبرزهم.

الحرنكش

الحرنكش من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات التي تحسن من مستويات هرمون التستوستيرون الذي يعزز القدرة الجنسية عند الرجال، ومنها فيتامين أ، كما يحتوي على البوتاسيوم والزنك الذي يحسن من وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري، ويزيد من عدد الحيوانات المنوية وجودتها.

السبانخ

تعد السبانخ من الأطباق المميزة في دعم الصحة الجنسية لدى الرجال، لأنها غنية بالماغنسيوم، وحمض الأرجينين، حيث يزيد من هرمون الذكورة الذي يعزز الرغبة الجنسية، ويعمل كمنشط جنسي طبيعي.

الموز

يعد الموز غني بالبوتاسيوم وبعض الأنزيمات التي تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال، كما تعمل على زيادة هرمون التستوستيرون الذي يحسن خصوبة الرجال، ويقلل من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، نتيجة لعمله كمنشط طبيعي.

الكيوي

يحسن الكيوي من جودة الحيوانات المنوية وحركتها ويزيد من عددها، وبالتالي تناوله يحسن الخصوبة بشكل ملحوظ نتيجة لاحتوائه على الزنك، كما يحسن من مستويات هرمون الذكورة الذي يدعم صحة الرجال الجنسية ويعزز من قدرتهم.

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