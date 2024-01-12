وصفة سحرية للرجل.. اخلط هذه الفاكهة باللبن لتعزيز صحتك الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول كوب من مزيج الجوافة باللبن يوفر العديد من الصحية للجسم، لاحتوائه على عناصر غذائية، ولكن ما تأثيرها على صحة الرجل ؟

قال الدكتور اسامة صلاح، اخصائي التغذية العلاجية، أن حرص الرجال على تناول عصير الجوافة بالحليب، يوفر لهم فوائد على الصحة الجنسية والصحة العامة.

وأوضح صلاح، أن تأثير تناول عصير الجوافة بالحليب على الصحة الجنسية وتشمل ما يلي :

1- تقي من ضعف الانتصاب، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يعزز من تدفق الدم إلى الأعضاء بما في ذلك القضيب.

2- تعزيز الطاقة والنشاط ما يجعلها بمثابة منشط طبيعي لممارسة العلاقة الحميمة دون التعرض لخطر الإصابة بمشاكل صحية.

3- تزيد من هرمون التستوستيرون، وبالتالي تعزز من القدرة الجنسية، وتزيد الرغبة في ممارسة الجماع.

4- تزيد من عدد الحيوانات المنوية، وتعزز جودتها، ما يحسن عملية الخصوبة، ويقلل من خطر تأخر الإنجاب.

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أن هناك تأثيرات أخرى على صحة الرجال، عند الحرص على تناول كوب من الجوافة باللبن، وتتمثل فيما يلي :

- تقوية جهاز المناعة، لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة أبرزها فيتامين "ج".

- تحتوي الجوافة بالحليب على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

- كوب من الجوافة بالحليب غني بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحسن عملية الهضم وحركة الأمعاء.

- يساهم الجوافة باللبن على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان، و البوتاسيوم الذي يعزز صحة القلب.

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