وفاء الكيلاني ل نانسي عجزم : بتتجسسي على جوزك ؟.. وطبيب نفسي يوضح أثر ذلك على الحياة الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضيفة على برنامج "تخاريف"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك جاء خلال حلقة الاثنين الماضي، الذي عرض عبر قناة MBC، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

واستضافت الفنانة نانسي عجزم ، والتي تحدثت عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها، وعن علاقتها مع أولادها.

وقالت وفاء: "مين العين الي اختارتيها على فادي السكرتيرة، ولا البواب، قبل الجواز أكيد روحتي تشوفي جاسوس، أنا متأكدة كل أنثى بتعمل كده".

لترد نانسي باستغراب: "جاسوس!"، وتعلق وفاء الكلاني : " أه جاسوس بس جاسوس في الخير".

وتستكمل نانسي: "أنا حاطه ضميره هو جاسوس عليه، وواثقه في زوجي، هي فكرة لكن أنا عمري ما فكرت فيها".

طبيبة نفسية توضح أثر التجسس على الحياة الزوجية

في ضوء ذلك، قالت الدكتورة، إيمان عبد الله استشاري العلاقات النفسية والأسرية، إن التجسس على الزوج أو الزوجة من الأمور السلبية التي تؤثر على الحياة الأسرية، وتخلق حالة مشحونة من التوتر، وقلة الثقة، داخل الأسرة.

وأشارت في تصريح خاص ل " الخليج 365 "، أن فقدان الثقة بين الزوجين يخلق أيضا شعورا بالضيق وعدم الأمان، وكذلك يدفع الشخص الآخر في التفكير في الخيانة، ما يؤدي في نهاية المطاف لإنهاء الزواج ".

كما أكدت على أن ذلك الشعور يجعل الطرف الآخر يشعر دائما بحالة من الضعف والظلم، وهذا سبب أساسي في زيادة الصراعات والخلافات بين الزوجين، وكذلك توتر الأطفال داخل الأسرة، ونشوب حالة من الحزن الشديد.

وأيضا قدمت عدة نصائح لتجنب التجسس وتشمل:

1- بناء الثقة بين الزوجين من خلال التواصل والتفاهم مع بعضهم البعض.

2- الحوار والنقاش بين الطرفين.

3- ترك مساحة للمواجهة.

4- الشعور بالرضا في العلاقة من أهم عوامل منع التجسس.