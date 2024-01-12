احذر هذا اللون للبلغم.. قد يسد رئتيك وأمعاءك ويصيبك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البلغم هو مادة لزجة تنتجها الرئتان والممرات الهوائية، ويساعد على حماية الرئتين من التلوث والعدوى، وعادة ما يكون البلغم عديم اللون أو أبيض، ولكن يمكن أن يكون له أيضا ألوان أخرى، مثل الأخضر.

ومع ذلك يمكن أن يكون لون البلغم مؤشرا على إصابتك بعدة حالات صحية خطيرة؟... لذا ما نوضح لكم ذلك وفقا لما جاء في موقعي "healthline"، "mayoclinic".

يمكن أن يحدث البلغم الأخضر نتيجة الإصابة بالعدوى، قد تلاحظ وجود بلغم أصفر يتطور بعد عدة أيام إلى اللون الأخضر، كما أنه علامة على وجود عدوى في الجهاز التنفسي، مثل:

التهاب الرئوي: وهو وجود التهاب في الرئتين.

التهاب الجيوب الأنفية: أي حدوث تجاويف مليئة بالهواء حول الأنف، ويمكن أن يتسبب الفيروس أو الحساسية أو حتى البكتيريا في حدوث هذه الحالة، ما يسبب تغيير لون البلغم.

التهاب القصبات الهوائية: وهي الأنابيب التي تنقل الهواء من الرئتين إلى الحلق.

كما أن البلغم الأخضر يمكن أن يكون علامة على مرض يسمى تليف كيسي ، وهو مرض رئوي مزمن يحدث بسبب تراكم المخاط في الرئتين.

كما يؤثر التليف الكيسي على الخلايا التي تنتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية، وعادة ما تكون هذه السوائل المفرزة شفافة، ولكن في الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي (CF)، يتسبب الجين في سد الأنابيب والقنوات والممرات، خاصة في الرئتين والبنكرياس.

والمخاط السميك يمكنه أيضا سد الأنابيب التي تحمل الإنزيمات الهضمية من بنكرياسك وإلى أمعاءك الدقيقة، ودون هذه الإنزيمات الهضمية لن تتمكن أمعاؤك من امتصاص العناصر المغذية في الطعام الذي تتناوله تماما، وغالبا ما تكون النتيجة:

رائحة كريهة، وبرازا دهنيا.

ضعفا في اكتساب الوزن والنمو.

انسدادا في الأمعاء وخاصة في حديثي الولادة.

الإمساك المزمن أو الشديد.

مشكلات في فتحة الشرج.

المخاطر

مضاعفات الجهاز التنفسي

تضرر الممرات الهوائية.

نمو البكتيريا والفطريات.

سعال الدم.

التهاب القصبات المزمن.

الزوائد اللحمية بالأنف.

الفشل التنفسي.

مضاعفات الجهاز الهضمي

نقص التغذية.

داء السكري.

التهاب البنكرياس.

انتفاخ الرئة.

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